4 milioni e mezzo di fiori all’Hitachi Seaside Park, nella Prefettura di Ibaraki, un lenzuolo completamente blu, uno stuolo straordinario. Se fate un viaggio in Giappone, pianificate una tappa in questo posto.

Il parco, di quasi 200 ettari, ha un’incredibile varietà di fiori che sbocciano tutto l’anno (narcisi, tulipani, campanelle...), ma è per lo più celebre proprio per la presenza della Nemophila blu che, proprio in questo periodo, ricopre di questo magnifico colore tutta la distesa.

Un tuffo in un azzurro che quasi acceca e pare che il posto migliore per rimirare questo splendore sia la collina Miharashi No Oka, da cui si vede anche l’Oceano Pacifico.

Come si arriva e quanto costa

Treno espresso da Ueno per Katsuta, linea Joban o con l’autobus Ibaraki Kotsu.

Qui trovate tutte le informazioni.

Prezzi: 410 yen (3,30 euro) per il biglietto intero; 270 yen (1,70 euro) per il ridotto over 65; 80 yen (0,65 euro) dai 7 ai 14 anni. I bambini al di sotto dei 6 anni non pagano, mentre ci sono prezzi differenti a seconda dei gruppi.

Qui trovate i prezzi nel dettaglio

Germana Carillo

