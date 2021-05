Nasce la Via dei Marsi: il cammino di 600 chilometri che attraversa l’Abruzzo

L’Abruzzo ha un nuovo meraviglioso itinerario da scoprire: 600 chilometri di sentieri naturali e strade bianche da attraversare a piedi o in bicicletta. Si tratta del progetto, finanziato dalla Regione Abruzzo, che prende il nome di “Via dei Marsi – La Spina Verde Marsicana”, un bellissimo percorso naturalistico, storico e culturale nato con l’obiettivo di creare una prima identità di economia turistica e riunire le vie della Marsica.

L’itinerario inizia dal Parco regionale Sirente Velino e attraversa la Riserva naturale regionale “Monte Salviano” per poi raggiungere il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Il cuore dell’intero percorso è Avezzano, ma la rete di sentieri si sonda tra Celano, Carsoli, Magliano de’ Marsi, Tagliacozzo, Capistrello, Pescina e Pescasseroli.

Il progetto della Via dei Marsi è stato elaborato dal Csen Abruzzo, in sinergia con l’Erci team onlus e il Settore Csen Progetti e Ambiente e verrà attuato in collaborazione con le associazioni Aps Contaminazione di Luco dei Marsi e Novissi onlus di Pescara. Tra gli ideatori del progetto c’è anche l’ambientalista Sergio Rozzi, da sempre impegnato in progetti a favore della sostenibilità e della promozione del territorio.

LA VIA DEI MARSI: Erci Team presenta la spina verde marsicana: un sentiero di qualità IN CORSO DI CERTIFICAZIONE ISO 20121 per un turismo ecosostenibile fruibile da tutti. Un esempio da imitare! Posted by Rete dei Cammini, francigena on Wednesday, April 21, 2021

Un progetto per riscoprire le bellezze dell’Abruzzo

“Inizieremo subito con l’installazione di diversi info point per creare un riferimento turistico e culturale per i marsicani e, soprattutto, per le persone che vogliono venire a trovarci.” – spiega Rozzi – Daremo il via a questo grande progetto il 2 maggio, prima tappa tra Avezzano e Luco dei Marsi”.

Percorre la Via dei Marsi significa riscoprire l’Abruzzo in maniera lenta e sostenibile, godendo delle bellezze della natura ad ogni passo.

“Il mio intento sarà aggregare tutti i cittadini della Marsica, ripartendo dalla nostra identità territoriale, storica, culturale e ambientale.” – annuncia l’artista Aleandro Mariani, nominato direttore del tavolo tecnico permanente della Via dei Marsi – La Via dei Marsi sarà la via della riscoperta e della rinascita psicologica e culturale”.

Fonte: Ansa/Rete dei Cammini/Facebook

