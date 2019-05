Se hai 18 anni, l'Ue ti regala biglietti per visitare l'Europa!

Siete maggiorenni e avete tanto voglia di viaggiare e scoprire ogni angolo della vostra Europa? Torna DiscoverEU!, l’iniziativa che fa muovere gratis 20mila giovani, che avranno la possibilità di partire per un viaggio all’interno dell’Unione europea da soli o in compagnia. Domande da inviare entro il 16 maggio.

I biglietti di quest’anno si aggiungono ai quasi 30 mila regalati nel 2018, anno in cui è nata l’iniziativa, e anche per il 2019 ci si sposterà per lo più in treno, anche se sono consentite eccezioni per coloro che vivono su isole o in zone remote.

I giovani possono fare domanda durante le due tornate di candidature che hanno luogo ogni anno: l'Unione europea aggiudicherà un pass ai candidati selezionati. Vi spieghiamo come.

La prima tornata 2019, come partecipare

La nuova tornata avrà luogo dalle ore 12 (CEST) del 2 maggio fino alle ore 12 (CEST) del 16 maggio 2019 e bisognerà cliccare su questa pagina.

Potranno essere ammessi i nati tra il 2 luglio 2000 (incluso) e il 1° luglio 2001 (incluso), che dovranno avere la cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione europea al momento della decisione di aggiudicazione e inserire il numero del documento di identità o del passaporto nel modulo di domanda online.

Tutti i candidati devono partecipare a un quiz e rispondere a una domanda di spareggio.

Una volta selezionati, si potrà viaggiare per periodo di almeno 1 giorno e al massimo 30 giorni tra il 1° agosto 2019 e il 31 gennaio 2020 e si diventa veri e propri “ambasciatori DiscoverEU”, invitati a raccontare le esperienze di viaggio tramite i social utilizzando l’hashtag #DiscoverEU.

Si può partire da soli o anche con un massimo di 4 amici, ma si possono anche organizzare incontri e combinare il programma di viaggio con quello di altri viaggiatori DiscoverEU! tramite il gruppo Facebook DiscoverEU.

Per chi ha una disabilità o un problema di salute che rende difficile il viaggio, infine, DiscoverEU mette a disposizione delle condizioni speciali.

Buona fortuna ragazzi!

Germana Carillo