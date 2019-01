Quali sono state le mete turistiche più cercate su Google nel 2018?

Ricette di cucina, personaggi, eventi, perché quello e come far quest’altro: anche gli italiani hanno un rapporto viscerale con Big G e da lui vogliono sapere anche dove andarsene in ferie. Curiosi di sapere le mete più cercate nel 2018?

Il motore di ricerca più celebre al mondo è infatti usato ogni giorno per cercare informazioni su ogni cosa: dal gossip a come si fa cosa, dalla vita dei personaggi famosi ai programmi e serie tv, per non parlare dei negozi online e della ricerca di informazioni di carattere scientifico e medico.

Ma tra le ricerche più popolari ci sono quelle riguardanti i viaggi e le destinazioni che si desidera visitare.

Le mete di viaggio più cercate su Google dagli italiani nel 2018

1. Sardegna

Forse tra le prime vita natural durante, la Sardegna è e forse resterà per sempre la meta più popolare e ricercata per le vacanze dagli italiani. D'altronde solo qui si trovano spiagge e calette spettacolari, una natura incontaminata e un’ottima cucina.

2. Albania

Diventata a pieno titolo una meta sempre più popolare tra i turisti italiani, per le belle spiagge ma soprattutto per le strutture ricettive decisamente a prezzi abbordabili.

3. Sicilia

Bella che non teme confronti, l'altra isola più grande d'Italia si piazza al terzo posto tra le ricerche degli italiani. Meravigliosi paesaggi naturali, arcipelaghi e isolette: tutti, almeno una volta, dovremmo fare una vacanza in Sicilia.

4. Grecia

Al quarto posto si trova la Grecia, amata per le vacanze di mare e di cultura, tanto che la Grecia è una meta ricercata per le vacanze in qualsiasi periodo dell’anno.

5. Croazia

Ormai entrata da anni nel must delle ferie estive degli italiani, che godono così della ricca offerta di spiagge e isole a prezzi anche in questo caso decisamente accessibili.

6. Toscana

Meravigliosa Toscana! Non solo gli italiani, ma i turisti di tutto il mondo cercano informazioni sulle sue meravigliose città d’arte, Firenze, Siena, Pisa, Lucca, Arezzo, ma anche borghi come San Gimignano, Montepulciano o Pienza. Come non andarci?

7. Zanzibar

L’arcipelago di Zanzibar, al largo della Tanzania, è al settimo posto nelle ricerche delle mete più ambite. Circondato dall'Oceano Indiano, è un'altra forza della natura che in molti desiderano visitare.

8. Corsica

All’ottavo posto della classifica delle mete di vacanza più cercate su Google si piazza la Corsica, isola francese a nord della Sardegna. Anche qui spiagge e baie incantevoli e natura incontaminata preservata da aree naturali protette marine e di terra.

9. Salento

Ha conosciuto un boom turistico negli ultimi anni, l'area del Salento, in Puglia, divisa tra due mari, è ormai un'altra meta ambitissima dagli italiani.

10. Abruzzo

Spiagge e montagne, mare e sci, castelli diroccati e città d’arte: l'Abruzzo è nel cuore di tutti gli italiani e vale la pena trascorrervi del tempo tutto l'anno.

Germana Carillo

