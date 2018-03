Quali sono le migliori destinazioni per il 2018? Tornano i Travelers’ Choice Destinations Awards, gli Oscar delle mete turistiche che ogni anno TripAdvisor assegna ai luoghi preferiti dai viaggiatori di tutto il mondo. Roma compare al terzo posto nella Top 25 delle destinazioni mondiali, con buona pace di Barcellona, al quinto posto, o di New York, solo al decimo.

I vincitori dei premi sono stati individuati utilizzando un algoritmo basato sulla quantità e la qualità di recensioni e punteggi di hotel, attrazioni e ristoranti ottenuti dalle destinazioni di tutto il mondo negli ultimi 12 mesi, e sull’interesse dei viaggiatori verso le prenotazioni su TripAdvisor in queste destinazioni.

E qui, a sorpresa, nel Top Ten delle mete italiane, ce ne sono ben 4 tutte in Campania: Napoli e Sorrento, ma anche Positano e l’isola d’Ischia, come a dire che il fascino del mare e l’unicità di questi posti richiama i desideri dei più.

Nella categoria “Destinazioni” (i Travelers’ Choice Destinations Awards comprendono anche Attrazioni, Hotel, Luoghi di interesse, Musei, Spiagge, Compagnie aeree, Case vacanza, Ristoranti), Roma è nella classifica mondiale decisamente in salita tra le destinazioni più amate al mondo, preceduta da Londra, al secondo posto, e Parigi, al primo.

Ecco le prime 10 della Top 25 delle Destinazioni nel Mondo:

Parigi - Foto © Germana Carillo

1. Parigi

2. Londra

3. Roma

4. Bali, Indonesia

5. Creta, Grecia

6. Barcellona, Spagna

7. Praga, Repubblica Ceca

8. Marrakech, Marocco

9. Instabul, Turchia

10. New York City, New York

Ci sono poi Pucket, in Thailandia, ma anche Hanoi, in Vietnam, e Siem Reap (Cambogia), la Giamaica, il Messico con Playa del Carmen, Lisbona (Portogallo) e Dubai (Emirati Arabi Uniti), Tokyo, Kathmandu (Nepal) e Hong Kong, in Cina.

La Top 10 delle destinazioni in Italia

1. Roma

2. Firenze

3. Venezia

4. Sorrento, Napoli

5. Rimini

6. Milano

7. Isola d'Ischia, Napoli

8. Napoli

9. Cervia, Ravenna

10. Positano, Salerno

Un bel risultato, insomma, soprattutto per il popolo campano, che vede ben 4 sue perle tra le principali scelte dei turisti di tutto il mondo. Se Roma, Firenze e Venezia la fanno da padrone nei tour tra le più belle città d'arte da visitare nel Belpaese, Napoli dimostra di non essere da meno, con i suoi scorci, i suoi Musei, il centro storico patrimonio Unesco e un patrimonio artistico eccezionale. Non da meno vivacissima Rimini e Milano, mentre Sorrento e Positano confermano di essere tappe obbligate per chi vuole conoscere le coste frastagliate e scoscese della Campania e assaporare, perché no, il gusto unico di un viaggio in traghetto verso la gettonatissima Isola d'Ischia.

