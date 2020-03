10 meraviglie del mondo che possiamo visitare da casa, online

Costretti a casa per colpa del Coronavirus. Se l’imperativo è quello di uscire solo per casi di stretta necessità, è possibile però viaggiare da una parte all’altra del pianeta almeno virtualmente, grazie alle immagini disponibili online ad esempio da Google Street View.

Google infatti da anni ci permette di visitare ogni angolo del mondo, luoghi difficili da raggiungere sia economicamente che dal punto di vista logistico. Di certo ammirarli dal vivo non è la stessa cosa, da casa non ne respireremo i profumi, non sentiremo il caldo o il freddo sulla nostra pelle, ma al momento dobbiamo accontentarci di visitarli via web.

Dal Kenya all’Antartide, dalle Dolomiti alle profondità marine e alla splendida barriera corallina, ce n’è per tutti i gusti. Unico limite, il vostro tempo davanti al PC e la vostra voglia di viaggiare.

Scopriamo quali sono le 10 meraviglie del mondo che possiamo visitare anche da casa.

La foresta amazzonica

Le telecamere di Street View hanno immortalato alcuni angoli di paradiso della nostra Terra. Insieme ai colleghi del Google Earth Outreach il team brasiliano di Street View si è recato dal vivo in Amazzonia per raccogliere a livello del suolo immagini di fiumi, delle foreste, delle comunità della riserva del Rio Negro e dei sentieri della Tumbira.

Clicca qui per ammirarla

La barriera corallina

Grazie ad un accordo con alcuni istituti, Google Earth ha dato vita al progetto Catlin Seaview ed è riuscito a mostrare al mondo le profondità marine e la Grande Barriera Corallina australiana. Mettetevi comodi. Arete a disposizione uno spettacolo mozzafiato senza neanche dover trattenere il fiato, se non per la meraviglia di quello che vedrete.

Clicca qui per ammirarla

Il deserto di Liwa ad Abu Dhabi

Spostiamoci dall’altra parte del mondo, negli Emirati Arabi, dove è possibile visitare virtualmente le immagini panoramiche a 360 gradi del deserto di Liwa, la più grande oasi della penisola arabica.

Clicca qui per ammirarlo

Le Galapagos

Un bel giro in barca, ma anche in fondo al mare e a tu per tu con i vulcani. Grazie alle telecamere di Street View è possibile ammirare a distanza le iconiche tartarughe e i leoni marini.

Clicca qui per ammirarle

L’Antartide

Da 2010 l’Antartide è visitabile con Google. Oggi è possibile anche una collezione di luoghi storici antartici per saperne di più sulla storia delle esplorazioni al Polo Sud.

Clicca qui per ammirarlo

La parete di El Capitan, Yosemite Park

Se soffrite di vertigini forse questo è l’unico modo per fare una scalata mozzafiato. Siamo al Parco Yosemite, negli Usa, e quella che vedete in foto è la celebre paerete di El Capitan, alta quasi 915 metri.

Clicca qui per ammirarla

Le profondità degli oceani

“In fondo al mar, in fondo al mar…” Filippine, Australia, Hawaii: potete fare snorkeling nella barriera corallina al tramonto ma anche nuotare nelle profondità marine di Oahu Hanauma Bay alle e vedere da vicino il cratere Maui Molokini.

Clicca qui per ammirarle

Il Parco del Samburu, in Kenya

Un safari davvero unico, che non infastidisce gli abitanti del posto, gli animali ma ci permette di osservarli in libertà.

Clicca qui per ammirarlo

Le Dolomiti

Torniamo a casa nostra e se abbiamo nostalgia di una bella sciata, ammiriamo le Dolomiti in tutto il loro splendore grazie a questo tour virtuale.

Clicca qui per ammirarle

I parchi nazionali italiani

Completiamo il nostro viaggio a casa nostra, con le bellezze racchiuse dai parchi nazionali italiani. Dal Gran Paradiso a quello dell’Abruzzo, potremo viaggiare in mezzo alla natura rimpiendo i nostri occhi dei suoi magnifici colori.

Clicca qui per ammirarli

LEGGI anche:

10 musei che puoi visitare da casa tua, online