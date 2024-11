Weekend green in Toscana? Ecco perché scegliere Grosseto per la tua prossima fuga sostenibile

Grosseto, il cuore pulsante della Maremma, è pronta a farti vivere una vacanza all’insegna della sostenibilità e dell’autenticità. Prepara la valigia per un'avventura green che lascia il segno!

European Green Pioneer of Smart Tourism

Grosseto è stata recentemente premiata come European Green Pioneer of Smart Tourism 2024, un titolo che riconosce le città europee più innovative nel turismo sostenibile. Questo premio, assegnato dalla Commissione Europea, celebra le città che non solo accolgono i visitatori, ma lo fanno in modo responsabile, creando esperienze turistiche che rispettano il territorio e le comunità locali. E Grosseto, con i suoi paesaggi mozzafiato e un impegno concreto verso l’eco-sostenibilità, è davvero un modello da seguire.

Parco della Maremma

Se sogni una natura che non è solo sfondo, ma protagonista, il Parco della Maremma è il posto giusto. Con i suoi 9.000 ettari che abbracciano mare e colline, questo parco è una meraviglia dove si alternano spiagge sabbiose, pinete, paludi e i Monti dell’Uccellina. Qui incontrerai la Toscana più autentica, quella dei butteri e delle mandrie di bovini maremmani che vivono in libertà, tra i profumi intensi della macchia mediterranea.

Il parco offre un’ampia rete di sentieri: 29 km dedicati alle passeggiate, 120 km per il trekking, 55 km di piste ciclabili e 75 km di ippovie. Gli itinerari sono infatti pensati per ogni gusto e livello di avventura: puoi esplorare il parco a piedi con trekking o Nordic walking, cavalcare tra i boschi, o lasciarti cullare dalle onde in canoa lungo il fiume Ombrone.

Grosseto in bicicletta

A Grosseto, la bici non è solo un mezzo di trasporto: è un invito a scoprire il territorio con calma e a gustarne ogni dettaglio. “Pedalare lento” è il motto perfetto per descrivere questa esperienza, e uno dei percorsi più amati è il Maremma Trail, un percorso di 250 km che parte da Grosseto e si snoda attraverso la campagna maremmana, con il 35% di strade bianche che ti portano lontano dall’asfalto e dai rumori della città.

La città promuove anche il progetto Vivi in bici, che incentiva i cittadini a scegliere la bici per andare al lavoro o a scuola: ogni chilometro percorso vale 25 centesimi, fino a un massimo di 300 euro all’anno. Grazie a Wecity, l’app che monitora i chilometri, ogni pedalata diventa un passo verso un futuro più green. E se non possiedi una bici, nessun problema: con Ruote Libere, un progetto della cooperativa “Melograno”, puoi noleggiare bici adatte a tutti, incluse quelle speciali per persone con disabilità. Melograno organizza infatti tour accessibili, pensati per adattarsi a ogni esigenza e per far sì che chiunque possa esplorare il territorio in modo attivo e divertente.

Riserva Naturale Diaccia Botrona

Gli amanti della natura non possono perdere la Riserva Naturale Diaccia Botrona, un’area mozzafiato dichiarata “zona umida” di valore internazionale, perfetta per il birdwatching.

Questo ecosistema ospita ben 200 specie di uccelli e, grazie ai sentieri immersi nella riserva, potrai avvistare fenicotteri, aironi e molti altri uccelli migratori.

È il posto perfetto per una passeggiata rilassante, immersi nei suoni e nei profumi della natura. E non dimenticare di fermarti a osservare il panorama al tramonto: i colori che si riflettono sull’acqua creano uno spettacolo visivo davvero unico.

Agriturismi e prodotti bio

A completare l’esperienza green di Grosseto ci sono gli agriturismi, veri e propri rifugi per chi cerca una vacanza sostenibile e autentica. Qui potrai gustare prodotti biologici a chilometro zero, conoscere i produttori locali e partecipare a esperienze che valorizzano le tradizioni enogastronomiche della Maremma.

Dal miele ai formaggi, passando per i piatti tipici come i tortelli maremmani, ogni sapore ti avvicina all’anima rurale di questo territorio, dove il rispetto per l’ambiente è una scelta di vita.

Grosseto e la Maremma sono pronte a conquistarti con un turismo che rispetta, preserva e racconta una Toscana autentica.

Vivi una vacanza che lasci il segno, non un’impronta.

