Campagne Romane: ora puoi gustare vini pregiati e piatti (vegetariani) gourmet nella tenuta di un vero Principe a due passi da Roma

Scopri come vivere un viaggio incredibile tra vini e sapori della tradizione laziale in una location di charme sull'Appia Antica

Immaginate di trascorrere un weekend immersi nella natura, circondati da vigne storiche, gustando vini pregiati e piatti vegetariani preparati con prodotti del territorio. Tutto questo è “Campagne Romane”, un’esperienza esclusiva che dal 30 novembre al 6 gennaio 2024 permette di unire enogastronomia, tradizione e innovazione nella suggestiva cornice della Tenuta di Fiorano del Principe Alessandro Boncompagni Ludovisi, custode di una lunga tradizione vitivinicola che rispetta l’ambiente e valorizza il territorio.

Situata nel cuore del Parco dell’Appia Antica, a due passi da Roma, infatti, sorge questa perla della campagna romana conosciuta per i suoi pregiatissimi vini che, a partire dal 30 novembre, apre le sue porte ai visitatori permettendo di vivere un’esperienza davvero unica ed esclusiva capace di coniugare sapori e tradizioni del Lazio in una location davvero unica e privilegiata. Abbiamo avuto l’onore grazie a Magnolia Eventi di partecipare in anteprima a Campagne Romane e di farci raccontare direttamente dal Principe Alessandro Boncompagni Ludovisi, la storia di questa meravigliosa tenuta rimasta intatta nel cuore della strada romana più conosciuta del mondo.

La Tenuta di Fiorano si estende per 200 ettari, di cui 12 dedicati ai vigneti, mentre il resto è riservato alla coltivazione di olivi, grano, erba medica e al pascolo. Qui, fin dagli anni ’40, si è fatta la scelta pionieristica di introdurre vitigni internazionali come cabernet sauvignon e merlot, affiancati ai vitigni autoctoni, sotto la guida di figure di spicco come l’enologo Tancredi Biondi Santi, noto come il “padre del Brunello di Montalcino”.

Il Principe ci ha raccontato come i vini della Tenuta di Fiorano, sia il celebre Fiorano Rosso che il Fiorano Bianco, siano prodotti ancora oggi con metodi artigianali, rispettando la tradizione. Le bottiglie riposano nella storica grotta di tufo, dove l’umidità e la temperatura costante garantiscono un affinamento perfetto e ogni bottiglia viene etichettata a mano per preservare la sua integrità fino all’ultimo momento.

Non solo vini, però: il Principe ha condiviso aneddoti sulla famiglia Boncompagni Ludovisi, il cui stemma – un drago con tre bande in diagonale – troneggia ancora sulle bottiglie e sul portale della tenuta. La famiglia vanta, infatti, una storia illustre, culminata nel Cinquecento con Papa Gregorio XIII, ideatore del calendario gregoriano.

Un’esperienza per tutti

Un’esperienza unica non solo per gli appassionati di vino: “Campagne Romane” è pensato per essere inclusivo e accogliente anche per gli amanti della buona cucina, grazie alla collaborazione con l’Hosteria Amedeo. che, attualmente in ristrutturazione nella sua sede storica di Monte Porzio Catone, si trasferisce temporaneamente in questa suggestiva location per il ciclo di eventi proponendo tutti i fine settimana a pranzo la sua personale selezione anche in versione vegetariana con menù stagionali e piatti fuori carta che esaltano i sapori locali e il territorio. Noi, ad esempio, ancora abbiamo in bocca l’esplosione di gusto del cavolfiore al vino bianco.

Previsti inoltre nel programma, attività per bambini, come il laboratorio sul miele, ma anche esperienze uniche come il wine trekking e i percorsi in e-bike. Inoltre può risultare un’ottima esperienza se non sapete ancora cosa fare a Natale o Capodanno.

Eventi e date da segnare in agenda

Il progetto rappresenta, dunque, un connubio perfetto tra tradizione e modernità: il rispetto per il territorio e la qualità dei prodotti si uniscono a un’esperienza enogastronomica curata nei minimi dettagli. Ogni weekend sarà un’occasione per scoprire il Lazio attraverso il gusto, la cultura e l’arte della convivialità.

Dal 30 novembre, la tenuta aprirà le porte al pubblico con una serie di eventi imperdibili:

30 novembre – 1 dicembre : Pranzo di apertura con degustazione di formaggi dell’Azienda Agricola Ammano.

: Pranzo di apertura con degustazione di formaggi dell’Azienda Agricola Ammano. 7 dicembre : Apiarium , una lezione sul miele dedicata ai più piccoli.

: , una lezione sul miele dedicata ai più piccoli. 8 dicembre : Masterclass “Tra mare e vulcano” con Jacopo Manni, per scoprire l’identità unica dei vini della tenuta.

: con Jacopo Manni, per scoprire l’identità unica dei vini della tenuta. 14 dicembre: Laboratorio sensoriale a cura di Claudia Rubeo, seguito da un aperitivo e concerto jazz con il Gianluca Robustelli Trio.

Previsti anche gli appuntamenti speciali per le festività natalizie:

25 dicembre : Pranzo di Natale.

: Pranzo di Natale. 31 dicembre : Cena di San Silvestro.

: Cena di San Silvestro. 1 gennaio: Pranzo di Capodanno.

Per maggiori info e prenotazioni: Campagne Romane

