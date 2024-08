Paradiso del Sub: questa spiaggia incontaminata della Calabria ti incanterà con le sue sfumature caraibiche

Mare dalle sfumature caraibiche, sabbia bianca e fondali trasparenti popolati da pesci: la spiaggia di Marinella, a Zambrone, è la meta perfetta per gli amanti delle immersioni subacquee e dello snorkeling

A Zambrone, a pochi chilometri da Tropea, si trova una delle spiagge più belle e selvagge di tutta la Calabria: stiamo parlando della spiaggia di Marinella, ribattezzata Paradiso del Sub. E, in effetti, è un vero angolo di paradiso fatto di sabbia bianca, pareti rocciose ricoperte da rigogliosa vegetazione e un mare pulito che assume mille sfumature di blu e turchese. È una tappa imperdibile per chi si trova in vacanza nella Costa degli Dei, rinomata pe le sue incantevoli spiagge.

Se decidete di fare tappa a questa spiaggia di Zambrone, non aspettatevi di trovare stabilimenti balneari, bar e folle di turisti. Questo luogo, che ricorda i paradisi tropicali, ha mantenuto la sua anima selvaggia: qui è Madre Natura la protagonista indiscussa.

Colori caraibici e mare cristallino

I fondali della spiaggia di Marinella sono incredibilmente limpidi e popolati da una miriade di pesci e ricchissimi di flora, motivo per cui nel corso degli anni è diventata una meta molto apprezzata da chi pratica immersioni subacquee e snorkeling. In questo tratto della Calabria la temperatura dell’acqua è gradevolmente alta e nel corso della giornata il mare assume sfumature mozzafiato che vanno dal blu intenso, all’azzurro al verde smeraldo.

La baia di Marinella si divide in due aree separate dagli scogli: in un punto la sabbia è più fine e morbida, mentre nell’altro è più grossolana ma ugualmente chiara. In questa spiaggia il sole riflette sul mare e sulla sabbia bianca, creando dei bellissimi giochi di luce.

A rendere questo scenario ancora più pittoresco è la presenza del maestoso Scoglio del Leone, ribattezzato con questo nome per via della sua particolare conformazione che ricorda molto il Re della Savana. Se lo si osserva bene, sembra quasi prendere vita e ruggire verso il mare.

Come raggiungere la spiaggia di Marinella

Scendere fino alla spiaggia Paradiso del Sub non è semplicissimo, ma la bellezza del luogo e il mare cristallino ripagano di ogni sforzo. Per raggiungerla bisogna seguire a piedi un sentiero abbastanza scosceso e immerso nel verde. Mentre si cammina si può godere di un panorama mozzafiato che allevierà ogni fatica.

Vi consigliamo di indossare scarpe comode, preferibilmente da ginnastica, soprattutto per l’ultimo tratto di sentiero (fatto principalmente di scogli) e un cappello per proteggervi del sole. Per raggiungere la spiaggia occorrono circa 20 minuti di camminata dalla stazione ferroviaria di Zambrone, ben collegata con altre città della Calabria, come Tropea e Lamezia Terme.

