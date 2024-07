Se abiti in questa Regione puoi avere uno sconto fino a 1.000 euro sul biglietto aereo, anche per l’estero

I residenti in Sardegna possono chiedere uno sconto sul costo dei biglietti aerei, ottenendo un rimborso fino al 25%

Il nuovo bando regionale per i residenti in Sardegna introduce un significativo aiuto economico per i viaggi aerei, valido per tutto il 2024. Questo programma sperimentale mira a ridurre i costi dei biglietti aerei per i cittadini sardi, offrendo un rimborso che potrà rendere i viaggi più accessibili.

Il contributo, che può essere richiesto per i voli effettuati dal 14 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, è applicabile ai biglietti aerei con una tariffa pari o superiore a 100 euro per tratta. Il rimborso sarà calcolato in base all’importo del biglietto e varierà a seconda del periodo di utilizzo.

Per i voli prenotati e utilizzati tra il 14 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, i residenti possono ricevere un contributo che va da un minimo di 25 euro (per biglietti con una tariffa compresa tra 100 e 125 euro) fino a un massimo di 75 euro (per biglietti con una tariffa superiore ai 175 euro). Dal 1° luglio 2024 fino al 31 dicembre 2024, il rimborso sarà del 25% del costo del biglietto, fino a un massimo di 125 euro per tratta, per biglietti che costano 500 euro o più.

È valida per i voli verso destinazioni all’interno dello Spazio Economico Europeo

Questo aiuto include tutte le tasse e spese applicate dal vettore, come il costo del bagaglio extra e i servizi di imbarco prioritario. È valido per i voli verso destinazioni all’interno dello Spazio Economico Europeo, che comprende paesi come Austria, Francia, Germania, Italia, Spagna e molti altri.

Tuttavia sono escluse le rotte che già beneficiano di tariffe agevolate in regime di continuità territoriale. Le richieste di rimborso possono essere presentate fino al 31 marzo 2025, offrendo un ampio periodo di tempo per la raccolta e la sottomissione delle domande.

Ogni residente può ottenere fino a 500 euro di contributo per i voli effettuati tra dicembre 2023 e dicembre 2024 e 1.000,00 € per quelli effettuati nel 2024. I contributi sono disponibili fino ad esaurimento dei fondi previsti.

Sardegna trasporti

