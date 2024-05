Queste sono le 9 destinazioni più sostenibili secondo Booking (ma nessuna è italiana)

Booking.com ha elencato le 9 destinazioni più sostenibili nel 2024 analizzando il suo Report sui Viaggi Sostenibili. Tante sorprese in giro per il mondo, ma purtroppo il nostro Paese resta a guardare

Booking.com ha rivelato le 9 destinazioni da sogno per viaggi più sostenibili nel 2024, in base al suo recente Report sui Viaggi Sostenibili. Con il 74% dei viaggiatori italiani che si sentono ispirati dalle pratiche ecologiche durante i viaggi e il 71% desideroso di intraprendere viaggi più rispettosi dell’ambiente, il turismo sostenibile è infatti in forte crescita.

Queste destinazioni non solo offrono esperienze indimenticabili ai viaggiatori, ma dimostrano anche che il turismo sostenibile è una realtà concreta e sempre più presente nel panorama globale dei viaggi. Ma andiamo a scoprire quali sono.

Monterey, negli Stati Uniti

Al primo posto troviamo Monterey, negli Stati Uniti. Con le sue baie pittoresche e le spiagge di sabbia bianca, Monterey è un centro nevralgico dell’ecoturismo. Le iniziative locali per la tutela della fauna selvatica e l’etica “a chilometro zero” nei ristoranti contribuiscono a una vivace ma equilibrata economia turistica.

Utrecht, nei Paesi Bassi

In seconda posizione abbiamo Utrecht, nei Paesi Bassi. Conosciuta come un’alternativa più accogliente ad Amsterdam, Utrecht offre viste mozzafiato sulla città e un sistema di noleggio biciclette ben sviluppato, incoraggiando un trasporto rispettoso dell’ambiente.

Baie Sainte Anne, alle Seychelles

Segue poi un vero e proprio paradiso terrestre: Baie Sainte Anne, alle Seychelles: Immersa in una foresta pluviale tropicale, Baie Sainte Anne invita a passeggiate sulle spiagge incontaminate e ad attività di snorkeling nei giardini di corallo protetti.

Cork, in Irlanda

Torniamo in Europa per Cork, in Irlanda: Riconosciuta per il suo impegno verso la neutralità climatica, Cork offre paesaggi mozzafiato, dal Ring of Kerry al Parco Nazionale di Killarney, e una ricca cultura gastronomica.

Göteborg, in Svezia

Non poteva mancare la Svezia con Göteborg. Classificata come la destinazione più sostenibile al mondo per sette anni consecutivi, Göteborg offre un’esperienza turistica rispettosa dell’ambiente, con tour in bicicletta e una vasta scelta di ristoranti con frutti di mare di prima qualità.

Hong Kong

Chi mai se lo aspetterebbe, eppure ecco Hong Kong. Oltre al suo suggestivo skyline e alla sua vivace cultura culinaria, Hong Kong si impegna per un ambiente eco-friendly, con edifici green e la priorità alla lotta alle emissioni di CO2.

Akumal, in Messico

Al settimo posto abbiamo Akumal, in Messico. Conosciuta come il “luogo delle tartarughe”, Akumal è una meta ideale per gli amanti della fauna marina, con acque cristalline e iniziative di conservazione delle tartarughe marine.

Trondheim, in Norvegia

Immancabile anche Trondheim, in Norvegia. Riconosciuta come “città intelligente”, Trondheim è un paradiso per i ciclisti, con un’ampia disponibilità di city bike e attrazioni storiche come la cattedrale di Nidaros.

Vancouver, in Canada

Infine abbiamo Vancouver, in Canada. Famosa per la sua bellezza naturale e l’impegno verso la sostenibilità, Vancouver offre una vasta gamma di attività all’aria aperta e iniziative ecologiche come il Greenest City Action Plan.

Le 9 destinazioni più sostenibili secondo Booking.com

Monterey, USA Utrecht, Paesi Bassi Baie Sainte Anne, Seychelles Cork, Irlanda Gothenburg, Svezia Hong Kong, Hong Kong Akumal, Messico Trondheim, Norvegia Vancouver, Canada

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: