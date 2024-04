Ponte del 25 Aprile e 1° maggio: 10 idee per tutti i gusti, tra festival, mostre e parchi

Scopri 10 idee per tutti i gusti da vivere durante il Ponte del 25 Aprile e 1° maggio: festival, mostre e parchi ti aspettano per un weekend indimenticabile!

Il ponte del 25 aprile è alle porte ma siete ancora indecisi su come trascorrere il weekend? Le alternative possibili sono tante e complice una primavera tiepida, ci si può sbizzarrire a cercare la location più adatta alle proprie esigenze.

Qualche borgo caratteristico, svariati festival che si svolgono proprio in questi giorni e ancora mostre, giardini fioriti, sperando che sia bel tempo.

Ecco qualche idea per il ponte del 25 aprile

Ponte del 25 aprile: Festival ed eventi

Festival internazionale dell’aquilone

Quale migliore occasione per passare il ponte del 25 aprile? Il Festival internazionale dell’aquilone è uno spettacolo gratuito davvero suggestivo sia per i bambini che per gli adulti. Nella spiaggia Pinarella di Cervia dal 20 aprile al 1 maggio ci saranno centinaia di artisti che esibiranno le loro creazioni volanti.

Carnevale di Acireale

Dal 25 al primo maggio. In quei giorni, il Carnevale di Acireale invaderà il centro storico cittadino con carri allegorici, gruppi scolastici in maschera e bande musicali. Al suo interno c’è anche la Festa dei fiori con la sfilata dei carri infiorati. Il tutto in una splendida cornice barocca.

Ponte del 25 aprile: una passeggiata tra i borghi

Gangi

Gangi è un pittoresco paesino siciliano che con un po’ di fantasia potrebbe sembrare un guscio di tartaruga. Il perché è presto detto, il borgo che si trova a 80 chilometri da Palermo, domina una piccola collina e la sua forma assomiglia da lontano a quella di una testuggine.

Bosa

Bosa è un borgo antico della provincia di Oristano, in Sardegna ed è caratteristico per le sue case tutte colorate che da lontano, creano un effetto davvero suggestivo.

Sant’Angelo di Roccalvecce

Non serve andare molto lontano per trovare il Paese delle Meraviglie, e in un periodo storico in cui spostarsi può fare paura, è ancora più bello saperlo: siamo a Sant’Angelo di Roccalvecce, in provincia di Viterbo, a circa 1 ora e mezzo d’auto da Roma, a pochi chilometri anche dal Parco dei Mostri di Bomarzo e dal Moai di Vitorchiano. E sembra di stare in un libro di favole dove i protagonisti siamo noi.

Ponte del 25 aprile: Mostre

Monet, Padova

Ecco un’incantevole mostra dedicata al padre dell’Impressionismo, Claude Monet, a Padova. Con oltre 50 opere straordinarie, celebra il 150º anniversario dalla prima mostra parigina del movimento artistico che ha rivoluzionato l’arte. Da non perdere fino al 14 luglio.

La mostra “Monet. Capolavori dal Musée Marmottan Monet di Parigi” è curata da Sylvie Carlier del Musée Marmottan Monet, insieme alla storica dell’arte Marianne Mathieu e all’assistente alla curatela Aurélie Gavoille dello stesso polo museale.

La mostra è aperta dal martedì alla domenica, dalle 9:00 alle 19:30, e il lunedì dalle 14:30 alle 19:30, con aperture straordinarie previste il 31 marzo, 1 aprile, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e 13 giugno.

Il costo del biglietto intero è di 16 euro, mentre il ridotto è di 13 euro. Per prenotazioni o informazioni, contatta la società Arthemisia al numero +39 049 09951.

Sebastião Salgado, Ravenna

Esodo. Umanità in Cammino” è il titolo della mostra in programma dal 22 marzo al 2 giugno 2024 presso il MAR (Museo d’Arte della città di Ravenna). Curata da Lélia Wanick Salgado, moglie del fotografo, la mostra presenta una raccolta di 180 fotografie del celebre reporter brasiliano. Attraverso il suo peculiare punto di vista, le immagini esplorano i quattro continenti, documentando l’esodo di intere popolazioni e approfondendo da vicino la condizione dei profughi e dei migranti.

Ponte del 25 aprile: Giardini e parchi

Giardini della Landriana

I Giardini della Landriana si trovano ad Ardea, a circa 40 chilometri a sud di Roma e al suo interno ospita una collezione di piante e di alberi che si estende per circa 10 ettari di terreno.

Parco di Villa Gregoriana

Un’oasi naturale che finalmente viene rivalutata. Si tratta del Parco di Villa Gregoriana, che a Tivoli, tra Villa d’Este e Villa Adriana, è il meno conosciuto, ma forse il più caratteristico per via della presenza di bellissime cascate in mezzo al verde.

Giardino dell’Iris, Firenze

Fino al 20 maggio, il Giardino dell’Iris a Firenze offre la straordinaria opportunità di immergersi in un orto botanico unico in Europa, interamente dedicato all’affascinante fiore dell’iris.