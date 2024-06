Patrimoni Unesco: questi sono i 10 Paesi con più siti al mondo (e l’Italia è al primo posto)

Non c’è storia in quanto a patrimoni Unesco: l’Italia è al primo posto a livello internazionale. La Lombardia è invece la regione italiana con il maggior numero di siti

L’Italia si conferma al primo posto a livello internazionale per numero di siti Unesco, consolidando il suo primato con ben 59 riconoscimenti. Questa posizione di vertice è stata confermata da una ricerca condotta da Preply, una piattaforma di corsi di lingua online, che ha esaminato i dati forniti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per stilare due classifiche: una mondiale e una nazionale, quest’ultima relativa alle regioni italiane.

Al secondo posto nella classifica mondiale si trova la Cina, che vanta 57 siti Unesco. Tra i più noti ci sono la Grande Muraglia, una delle più imponenti opere difensive della storia, e la Città Proibita di Pechino, antica residenza imperiale delle dinastie Ming e Qing.

La Germania chiude il podio con 53 siti, superando leggermente Francia e Spagna, che si posizionano rispettivamente al quarto e quinto posto con 52 e 50 siti. Tra i patrimoni più emblematici della Germania spicca la Cattedrale di Colonia, un capolavoro dell’architettura gotica.

Al sesto posto si trova l’India, con 42 siti Unesco, e poi abbiamo il Messico con 35. Il Regno Unito è all’ottavo posto con 33 siti, seguito dalla Russia con 31 e dall’Iran che chiude la top ten con 27 siti. Fuori dalla top ten, in undicesima posizione, troviamo a pari merito Giappone e Stati Uniti, entrambi con 25 siti Unesco. Seguono Brasile (23), Canada (22), Turchia (21), Australia (20), Grecia (19), Repubblica Ceca, Polonia e Portogallo (17).

Di seguito la classifica dei Paesi con maggior numero di siti Unesco:

Italia – 58 siti Cina – 57 siti Germania – 53 siti Francia – 52 siti Spagna – 50 siti India – 42 siti Messico – 35 siti Regno Unito – 33 siti Russia – 31 siti Iran – 27 siti

Quale regione ha il maggior numero di siti Unesco

Quanto ai siti Unesco in Italia, la Lombardia è la regione con il maggior numero di siti Unesco, totalizzando 10 riconoscimenti, dei quali 6 condivisi con altre regioni e Stati. Al secondo posto c’è il Veneto con 9 siti, seguito dalla Toscana con 8. La Sicilia, con 7 siti, si posiziona al quarto posto.

La Campania e l’Emilia Romagna, entrambe con 6 siti, chiudono la top five italiana. Le regioni meno rappresentate sono Marche, Abruzzo, Calabria e Sardegna, ciascuna con un solo sito Unesco. Valle d’Aosta e Molise, invece, non hanno ancora ricevuto alcun riconoscimento.

Questo primato dell’Italia nel contesto del patrimonio Unesco non solo riflette la ricchezza culturale e storica del Paese, ma anche l’importanza di preservare e valorizzare questi tesori per le future generazioni. La varietà e l’abbondanza dei siti Unesco in Italia rimangono comunque un forte richiamo turistico e rappresentano un patrimonio inestimabile per l’intera umanità.

Di seguito la classifica delle regioni italiane con il maggior numero di siti Unesco:

Lombardia – 10 siti (di cui 6 condivisi con altre regioni e Stati) Veneto – 9 siti Toscana – 8 siti Sicilia – 7 siti Campania – 6 siti Emilia Romagna – 6 siti Piemonte – 5 siti Puglia – 4 siti Liguria – 3 siti Lazio – 3 siti Friuli Venezia Giulia – 2 siti Trentino Alto Adige – 2 siti Umbria – 2 siti Basilicata – 2 siti Marche – 1 sito Abruzzo – 1 sito Calabria – 1 sito Sardegna – 1 sito Valle d’Aosta – 0 siti Molise – 0 siti

Fonte: Preply

