Questi sono gli hotel più sostenibili del mondo secondo Tripadvisor (uno è italiano)

Scopriamo gli alberghi più sostenibili del mondo, frutto di una particolare classifica stilata da Tripadvisor che si basa sulle recensioni degli utenti (e non solo).

State cercando un hotel che sia all’altezza delle vostre aspettative sotto ogni punto di vista, con un servizio eccellente, camere confortevoli e, soprattutto, un forte impegno verso la sostenibilità? Siete nel posto giusto!

In questo articolo vi presentiamo una selezione di hotel premiati da Tripadvisor che sapranno soddisfare ogni vostra esigenza, con un occhio di riguardo per l’ambiente.

L’impegno per la sostenibilità

Per i viaggiatori attenti all’ecologia, questi hotel rappresentano delle vere e proprie oasi di sostenibilità. Grazie ai dati raccolti da BeCause e alle informazioni interne di Tripadvisor, possiamo affermare con sicurezza che questi alloggi si distinguono per le loro pratiche ecocompatibili: le recensioni positive degli utenti di Tripadvisor, infatti, menzionano frequentemente l’impegno di queste strutture nel ridurre l’impatto ambientale, confermando il loro status di pionieri del turismo sostenibile.

Il titolo di Travellers’ Choice Best of the Best è un riconoscimento prestigioso che celebra l’eccellenza nel settore dei viaggi, e viene assegnato agli hotel che ricevono un elevato numero di recensioni positive dalla community di Tripadvisor nell’arco di 12 mesi: considerando che Tripadvisor conta oltre 8 milioni di profili, è impressionante che meno dell’1% degli alloggi riesca a raggiungere questo traguardo.

Al primo posto l’hotel Buahan, a Banyan Tree Escape -Buahan Kaja, Indonesia

Splendido resort ubicato nella giungla, fin dall’inaugurazione del 2021 ha puntato sulla sostenibilità, attraverso le seguenti pratiche:

Il resort è stato costruito utilizzando legno Ulin riciclato, conosciuto anche come legno di ferro, proveniente dal Kalimantan e precedentemente utilizzato per pontili e ponti, eliminando la necessità di trattamenti chimici preventivi. Il bambù a crescita rapida è stato impiegato come materiale da costruzione complementare, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale.

Le ville sono integrate nell’enclave con una piccola impronta ecologica, mantenendo l’ambiente naturale intatto. Il resort privilegia prodotti locali e stagionali per ridurre l’impatto del trasporto alimentare, utilizza prodotti ecocompatibili per pulizia e manutenzione, e sostiene pratiche agricole sostenibili. Offre opportunità di lavoro e formazione alla popolazione locale, promuove iniziative culturali e artigianali, e si impegna nella conservazione dell’ambiente e della cultura locale. La struttura riduce il consumo di acqua ed energia, gestisce i rifiuti in modo responsabile e coinvolge gli ospiti in iniziative ecocompatibili.

Al quindicesimo posto il 47 Boutique Hotel – Roma

Chiude la classifica con l’unica struttura italiana, il 47 Boutique Hotel, considerato l’albergo più green della Capitale: l’hotel è infatti orgoglioso di essere il primo albergo a Roma ad ottenere la membership Green Globe, una certificazione leader mondiale per il funzionamento e la gestione sostenibili di viaggi e turismo. L’hotel si impegna a ridurre il proprio impatto ambientale attraverso una serie di iniziative, tra cui:

Utilizza lampadine a LED, elettrodomestici a risparmio energetico e sistemi di riscaldamento e raffreddamento efficienti.

Impiega docce e rubinetti a basso flusso e incoraggia gli ospiti a fare docce brevi.

Ricicla e composta i rifiuti e utilizza prodotti per la pulizia ecocompatibili.

Utilizza prodotti per la cura del corpo e la biancheria ecocompatibili.

Serve prodotti locali e stagionali e promuove la pesca sostenibile.

Collabora con fornitori locali e organizzazioni no profit.

L’hotel offre anche agli ospiti la possibilità di partecipare a iniziative ecocompatibili, come:

Spegnere le luci e gli apparecchi elettronici quando non in uso.

Fare docce brevi.

Utilizzare i cestini per la raccolta differenziata.

Bere l’acqua del rubinetto invece dell’acqua in bottiglia.

Camminare o andare in bicicletta per esplorare la città.

La classifica degli hotel più green al mondo

Di seguito riportiamo gli hotel che hanno ricevuto i punteggi migliori e che per questo rientrano tra i più sostenibili al mondo:

Buahan, a Banyan Tree Escape -Buahan Kaja, Indonesia Anantara Peace Haven Tangalle Resort – Tangalle, Sri Lanka Hotel Kong Arthur – Copenhagen, Danimarca Ikos Odisia – Corfù, Grecia Baglioni Resort Maldives – Dhaalu Atoll, Maldive Monverde Wine Experience Hotel – Teloes, Portogallo The Hari – Londra, Regno Unito Finolhu Baa Atoll Maldives – Kanufushi, Maldive Vincci Ponte de Ferro – Vila Nova de Gaia, Portogallo Hotel Bellevue Dubrovnik – Dubrovnik, Croazia Almwellness Hotel Pierer – Fladnitz an der Teichalm, Austria Hotel Lindenwirt – Drachselsried, Germania Grand Fiesta Americana Guadalajara Country Club – Guadalajara, Messico Hotel Fabian – Helsinki, Finlandia 47 Boutique Hotel – Roma, Italia

Fonte: Tripadvisor

