Queste sono le migliori 10 destinazioni naturalistiche del mondo (e nessuna è in Europa)

Tripadvisor stila un'altra classifica: questa volta scopriremo le 10 destinazioni naturalistiche migliori al mondo.

Se siete appassionati di escursionismo nei parchi nazionali, oppure amate ammirare il tramonto in riva a spiagge incontaminate, Tripadvisor ha selezionato per voi le destinazioni naturalistiche più amate dai viaggiatori. Questi luoghi non solo offrono grandi panorami e avventure all’aria aperta, ma sono anche riconosciuti per l’eccezionale livello di eccellenza che li contraddistingue.

Il premio Travellers’ Choice Best of the Best è conferito a chi riceve un elevato numero di recensioni e opinioni positive dalla community di Tripadvisor nell’arco di 12 mesi, e tra gli 8 milioni di profili presenti sulla piattaforma, meno dell’1% raggiunge questo prestigioso traguardo.

Di seguito, un focus sulle prime tre destinazioni, poi la classifica completa

Kathmandu, Nepal

La capitale del Nepal, Kathmandu, è una destinazione ricca di fascino, circondata da una valle piena di storia e cultura: qui troverete antichi templi, santuari e villaggi caratteristici, per un’esperienza davvero completa. Un punto di riferimento imperdibile è Piazza Durbar, dove potrete socializzare con la gente del posto ed osservare gli animali che vagano liberamente tra i monumenti. Thamel, il quartiere degli escursionisti, è il luogo ideale per iniziare le vostra avventure in montagna, ma anche e semplicemente per esplorare i numerosi negozi che offrono artigianato tradizionale nepalese, come tappeti e stampe su carta.

Halong Bay, Vietnam

Halong Bay, in Vietnam, è famosa per le sue splendide isole calcaree, le formazioni rocciose e le grotte, scolpite nel corso dei secoli dall’azione del vento e dell’acqua. Per esplorare questa meraviglia naturale, potrete noleggiare un kayak o una giunca, o partecipare a un’escursione guidata. Gli incredibili panorami e l’atmosfera tranquilla formano un connubio che rende Halong Bay una destinazione imperdibile per gli amanti della natura.

Hurghada, Egitto

Posta sulla costa egiziana del Mar Rosso, Hurghada è una destinazione vivace e affascinante, famosa per le barriere coralline e le acque color turchese, ideali per il windsurf. Negli ultimi anni, Hurghada ha vissuto uno sviluppo significativo, diventando una meta molto popolare tra i turisti. Vista la vicinanza, la città è facilmente raggiungibile dagli europei ed offre alcuni dei migliori siti di immersione e snorkeling del mondo. Il quartiere vecchio, El Dahar, è un luogo perfetto per una passeggiata o una visita in taxi, dove potrete ricevere un corposo assaggio della cultura locale.

La classifica delle 10 migliori destinazioni naturali secondo Tripadvisor

Ecco la classifica completa:

Kathmandu, Nepal Halong Bay, Vietnam Hurghada, Egitto Mauritius, Africa Lombok, Indonesia Kauai, Hawaii Zanzibar, Tanzania Grand Cayman, Cayman Islands Guadalupe, Antille francesi Parco nazionale di Kruger, Sudafrica

Fonte: Tripadvisor

