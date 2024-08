Queste sono le esperienze più belle da fare in Natura e all’aperto nel mondo

Le migliori esperienze in natura secondo Tripadvisor: kayak, zipline, tour in barca e percorsi in bicicletta in giro per il mondo. Scopriamo quali sono le attività all'aperto più amate dagli utenti di Tripadvisor.

Esplorare la natura e vivere avventure all’aria aperta è una delle esperienze più gratificanti per ogni viaggiatore: adrenalina, mistero e piacere della scoperta incontrano attività fisica ed intellettuale, per un mix capace di coinvolgere tutti sensi ed accontentare ogni palato.

Questa classifica riguarda le migliori attività da compiere in natura, quindi all’aria aperta, e prende in esame luoghi da tutto il mondo: dalle Hawaii al Sudafrica, dal Vietnam a Portorico, passando per la Florida e gli Emirati Arabi, un viaggio tra i continenti e le bellezze della Terra.

Le attività che vedremo tra poco garantiscono un buon equilibrio tra avventura, scoperta e immersione nella natura, permettendo anche di entrare in contatto con le culture locali.

Troveremo le ormai famose zipline (anche conosciute come volo dell’angelo, un’attrazione che prevede un lungo cavo d’acciaio teso tra due punti, generalmente su un terreno inclinato, e che funziona sfruttando la forza di gravità: una persona, imbragata e agganciata ad una carrucola, viene lanciata lungo il cavo e scivola giù ad alta velocità, godendo di un’emozionante discesa in volo e ammirando il panorama sottostante.

Le zipline possono essere lunghe da poche decine di metri a diversi chilometri, e possono raggiungere velocità notevoli, anche superiori ai 100 km/h), escursioni in barca, safari, uscite in kayak e tour combinati che uniranno arte e natura.

I primi tre posti della classifica

Zipline di Koloa a Kauai – Kauai, Hawaii

Al primo posto la Zipline di Koloa a Kauai nelle Hawaii, un’esperienza che offre la possibilità di esplorare foreste rigogliose e volare sopra il suggestivo bacino idrico di Waita attraverso le zipline più lunghe dell’isola. Con 8 piste vicino a Koloa, è possibile aggrapparsi al manubrio per un’esperienza emozionante o provare alcune audaci acrobazie “Flyin’ Kauai’an” a mani libere con l’imbracatura speciale.

Majestic Circle Island Eco Tour da Waikiki – Honolulu, Oahu, Hawaii

Al secondo posto della classifica un tour di un giorno intorno all’isola di Oahu da Honolulu, scoprendo punti salienti come Nu’uanu Pali, Tropical Farms Macadamia Nut Farm e Waimea Valley. Il tour include visite alla piantagione di Dole, alla suggestiva valle di Waimea e al tranquillo tempio Byodo-In.

Ninh Binh Full-Day Tour da Hanoi a Hoa Lu, Tam Coc e Mua Cave Via Boat & Bike – Hanoi, Vietnam

Il terzo posto del podio è occupato da questo tour di un’intera giornata in Vietnam. Si esplora la regione sia in barca di bambù che in mountain bike, e si osserva la vita quotidiana dei villaggi locali.

Le migliori attività all’aperto secondo Tripadvisor: la classifica

Veniamo alla classifica completa:

Zipline di Koloa a Kauai – Kauai, Hawaii Majestic Circle Island Eco Tour da Waikiki – Honolulu, Oahu, Hawaii Ninh Binh Full-Day Tour da Hanoi a Hoa Lu, Tam Coc e Mua Cave Via Boat & Bike – Hanoi, Vietnam Luquillo Beach Horse Ride dal parco avventura della foresta pluviale di Carabalí – Portorico, Portorico Clear Kayak Tour di Shell Key Preserve e Tampa Bay Area – Tierra Verde, Florida Safari nel deserto premium con cena barbecue – Dubai, Emirati Arabi Uniti Zipline Cape Town, Dai piedi della riserva di Table Mountain – Constantia, Sudafrica Juneau Wildlife Whale Watching & Mendenhall Glacier – Juneau, Alaska Tour combinato Quad, zipline e cenote presso l’Extreme Adventure Eco Park – Puerto Morelos, Messico Ziplining Forest Adventure – The Original Canopy Tour Rotorua – Rotorua, Nuova Zelanda Da Spalato: tour delle cascate di Krka – Spalato, Croazia Canyoning Da Lat Vietnam – Da Lat, Vietnam Pinguino di Phillip Island, Brighton Beach, Moonlit Sanctuary da Melbourne – Melbourne, Australia Escursione all’alba sul Monte Batur con opzione sorgente termale naturale – Ubud, Indonesia Paracadute doppio salto, Boituva – Sao Paulo, Brasile Zipline estrema di Tree Limin – St. Thomas, Isole Vergini Americane Tour di mezza giornata: foresta pluviale di El Yunque e avventura sugli scivoli acquatici – San Juan, Portorico Canyoning estremo a Matacanes da Monterrey – Monterrey, Messico Tour delle tre cascate a Dalat (Elephant, Pongour, Datanla) – Da Lat, Vietnam Manuel Antonio Canopy Tour – La più lunga linea zip doppia in America Centrale – Quepos, Costa Rica Tour di Jericoacoara in un giorno intero – Lasciando Fortaleza di Girafatur – Fortaleza, Brasile Everest Base Camp Trek, 14 giorni – Kathmandu, Nepal Tour di Milford Sound e Parco nazionale Fiordland, Crociera a Milford Sound e Pranzo – Queenstown, Nuova Zelanda Tour per piccoli gruppi delle Blue Mountains da Sydney con Scenic World, zoo di Sydney e traghetto – Sydney, Australia Città Perduta – Ciudad Perdida Colombia – Santa Marta, Colombia

Fonte: Tripadvisor

