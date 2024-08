Queste sono le attrazioni più eco-friendly del mondo (quante ne hai viste?)

Anche i monumenti possono essere amici dell'ecologia: scopriamo la classifica delle attrazioni più eco-friendly del mondo redatta da Tripadvisor

Per i viaggiatori maggiormente attenti all’ambiente, le attrazioni turistiche che sposano la causa della sostenibilità rappresentano una scelta consapevole e decisamente gratificante. Tripadvisor, in collaborazione con i partner di dati di BeCause, ha stilato una classifica delle attrazioni più eco-friendly del mondo, luoghi che hanno saputo distinguersi non solo per la bellezza ed il grande interesse storico, artistico e culturale che li contraddistingue, ma anche per l’impegno a favore della sostenibilità, evidenziato nelle recensioni positive degli utenti.

Le 10 attrazioni più eco-friendly del mondo: la classifica

Vediamo la classifica delle attrazioni con la maggiore attenzione per l’ambiente secondo gli utenti di Tripadvisor:

Castello di Edimburgo – Edimburgo, Regno Unito

Il Castello di Edimburgo, simbolo della capitale scozzese, non è solo una meraviglia storica ma anche un esempio di sostenibilità. Grazie ai suoi programmi di gestione ambientale, il castello minimizza l’impatto sul territorio e promuove la conservazione del patrimonio naturale circostante.

Casa Batlló – Barcellona, Spagna

Casa Batlló, una delle opere più famose di Antoni Gaudí, si impegna attivamente nella sostenibilità attraverso l’uso di tecnologie green e materiali eco-compatibili nei suoi restauri. Un capolavoro architettonico che incanta per la bellezza e che assume il ruolo di fonte d’ispirazione per le sue pratiche ecologiche.

Casa Vicens Gaudí – Barcellona, Spagna

Un altro gioiello di Gaudí, Casa Vicens, occupa i vertici della sostenibilità. La casa utilizza sistemi di gestione energetica avanzati e promuove iniziative di educazione ambientale, e per questo rappresenta sicuramente una tappa obbligata per i visitatori ecologicamente consapevoli.

Hever Castle & Gardens – Hever, Regno Unito

Hever Castle & Gardens, situato nel Kent, è noto per gli splendidi giardini e per le pratiche di gestione sostenibile. Il castello adotta tecniche di coltivazione ecologica e promuove la biodiversità, offrendo un’esperienza immersiva ed al contempo rispettosa dell’ambiente.

Royal Botanic Garden Edinburgh – Edimburgo, Regno Unito

Il Royal Botanic Garden di Edimburgo è un esempio perfetto di conservazione della biodiversità. Grazie ai progetti di ricerca e conservazione, il giardino botanico contribuisce alla protezione delle specie vegetali minacciate e ad una promozione attiva della sostenibilità.

Moesgaard Museum – Aarhus, Danimarca

Il Moesgaard Museum si distingue per il design eco-friendly e per le pratiche sostenibili. L’edificio è integrato armoniosamente nel paesaggio naturale, utilizza energie rinnovabili e materiali riciclabili, per un’esperienza sia culturale che ecologica.

Powerscourt House & Gardens – Enniskerry, Irlanda

Powerscourt House & Gardens è noto per la sua attenzione all’ambiente. Il giardino utilizza pratiche di gestione sostenibile e promuove la conservazione della flora locale, ponendosi come vivido esempio di armonia tra uomo e natura.

Chelsea Physic Garden – Londra, Regno Unito

Il Chelsea Physic Garden, uno dei giardini più antichi di Londra, è impegnato nella conservazione delle piante medicinali e nella promozione della biodiversità. Le iniziative di educazione ambientale lo rendono un luogo prezioso per chiunque sia interessato alla sostenibilità.

Netherlands Open Air Museum – Arnhem, Paesi Bassi

Il Netherlands Open Air Museum celebra la storia e la cultura olandese con un approccio eco-friendly. Il museo utilizza tecnologie sostenibili per la gestione delle sue strutture e promuove la consapevolezza ambientale tra i visitatori.

Teylers Museum – Haarlem, Paesi Bassi

Il Teylers Museum, il più antico museo dei Paesi Bassi, è all’avanguardia nelle pratiche sostenibili. L’edificio storico è stato rinnovato con tecnologie green, aspetto che ha permesso sia di mantenere il fascino originale che di minimizzare l’impatto ambientale.

