Queste sono le 25 spiagge più belle del mondo (la seconda è italiana è ha superato pure le Seychelles)

Scopri le 25 spiagge più belle del mondo: la seconda è italiana e ha superato persino le Seychelles. Vacanze da sogno in località mozzafiato con mare cristallino e sabbia da sogno.

Tripadvisor ha pubblicato la classifica delle migliori spiagge del mondo, basata sulle recensioni e i giudizi dei viaggiatori. In questa classifica, la Spiaggia dei Conigli a Lampedusa ha ottenuto un prestigioso secondo posto.

Questo riconoscimento sottolinea la bellezza naturale e l’attrattiva della spiaggia, che si distingue per le sue acque cristalline e la sabbia bianca, attirando visitatori da tutto il mondo. La Spiaggia dei Conigli è una delle gemme del Mediterraneo e questo premio conferma la sua rilevanza come destinazione turistica di primo piano.

La classifica delle 25 spiagge più belle del mondo, stilata in base alle recensioni e ai giudizi dei viaggiatori, presenta località mozzafiato con sabbia da sogno e mare limpido e cristallino. In cima alla lista troviamo Praia da Falésia nell’Algarve portoghese, nota per le sue scogliere di sabbia rossa, che lo scorso anno si era classificata al sesto posto.

Al secondo posto si piazza la Spiaggia dei Conigli sull’isola di Lampedusa. Le sue acque cristalline e la sabbia dorata hanno permesso a questa località italiana di raggiungere il secondo gradino del podio.

Le altre spiagge presenti nella classifica includono località spettacolari in Australia, Brasile, Messico, Hawaii, Grecia e Indonesia, tutte destinazioni incantevoli dove trascorrere vacanze da sogno.

Praia Falesia è la spiaggia più bella del mondo

Considerata la spiaggia più bella del Portogallo, la splendida Praia da Falésia si trova nella regione dell’Algarve, sulla costa meridionale del paese. Estendendosi per oltre 5 chilometri, questa spiaggia è famosa per la sua sabbia dorata e le maestose scogliere rosse che si innalzano fino a 70 metri sopra il litorale.

Situata tra le città di Vilamoura e Albufeira, Praia da Falésia è facilmente raggiungibile in auto o con i mezzi pubblici. Questa popolare destinazione turistica attira visitatori da tutto il mondo, desiderosi di godere delle sue bellezze naturali, delle acque calme e del clima caldo.

La Spiaggia dei Conigli di Lampedusa la seconda più bella del mondo

La Spiaggia dei Conigli è una spiaggia unica per la sua straordinaria bellezza, strappata da un destino di abusivismo e degrado, e soprattutto è l’esempio di come sia possibile coniugare con sapienza natura e turismo: in particolare l’estrema naturalità connessa all’unica nidificazione conosciuta della tartaruga marina e il legame con un turismo di massa.

Questo luogo incantevole non solo offre un ambiente incontaminato dove la sabbia è dorata e l’acqua cristallina, ma rappresenta anche un santuario per la fauna locale, tra cui il gabbiano reale e la lucertola psammodromus algirus, che condividono pacificamente lo spazio con i visitatori affascinati dalla sua bellezza.

Le Seychelles conquistano il sesto posto con Anse Lazio

Anse Lazio non è solo una meraviglia naturale visivamente sbalorditiva; offre anche un ambiente tranquillo e rilassante ideale per chi cerca una fuga dalla routine quotidiana. Le sue acque calme e poco profonde la rendono perfetta per nuotare e rilassarsi, mentre i visitatori possono esplorare la ricca vita marina grazie allo snorkeling. Questa spiaggia è anche nota per i suoi tramonti mozzafiato, che dipingono il cielo con tonalità calde e avvolgenti, rendendo ogni visita un’esperienza indimenticabile.

Le 25 migliori spiagge del mondo

Di seguito vi lasciamo la classifica delle 25 migliori spiagge del mondo:

Praia da Falésia, Portogallo Spiaggia dei Conigli, Italia Spiaggia della Concha, Spagna Spiaggia di Ka’anapali, Hawaii Grace Bay Beach, Turks e Caicos Anse Lazio, Seychelles Spiaggia di Manly, Australia Eagle Beach, Aruba Siesta Beach, Florida Spiaggia di Varadero, Cuba Playa Pilar, Cuba Spiaggia di Balandra, Messico Spiaggia di Reynisfjara, Islanda Parco della spiaggia di Poipu, Hawaii Seven Mile Beach, Isole Cayman Playa de Las Canteras, Spagna Spiaggia di Ipanema, Brasile Playa Manuel Antonio, Costa Rica Spiaggia di Falassarna, Grecia Spiaggia di Nungwi, Tanzania Spiaggia di Kelingking, Indonesia Spiaggia di Nissi, Cipro Spiaggia di Myrtos, Grecia Playa Norte, Messico Spiaggia di Muro Alto, Brasile

Fonte: Tripadvisor

