Queste sono le 10 esperienze migliori del mondo da fare almeno una volta nella vita

Se sognate avventure indimenticabili e cariche di adrenalina, le esperienze premiate da Tripadvisor con i Travellers’ Choice Best of the Best sono esattamente ciò che fa per voi. Questi premi riconoscono il massimo livello di eccellenza nel settore dei viaggi, conferito a chi riceve un elevato numero di recensioni e opinioni eccellenti dalla community di Tripadvisor in un periodo di 12 mesi.

Tra gli 8 milioni di profili presenti sulla piattaforma, meno dell’1% raggiunge questo traguardo, garantendo che queste attività rappresentino il meglio del meglio.

Preparatevi a viaggiare per il mondo e a vivere esperienze uniche che vanno dalle immersioni subacquee ai giri in mongolfiera, dai lanci con il paracadute ai tour in moto notturni, dal deltaplano al bungee jumping, fino ai trekking estremi ed escursioni nel deserto. Gireremo praticamente tutto il mondo, per un tour che ci porterà a visitare paesi come Hawaii, Turchia, Brasile, Vietnam, Messico, Australia, Emirati Arabi Uniti, Islanda, Alaska e Sudafrica.

Sul podio delle migliori esperienze in giro per il mondo

Avventura subacquea a Honolulu – Oahu, Hawaii

Esplorare il mondo sottomarino di Honolulu diventa un’esperienza entusiasmante e accessibile anche per chi si avvicina per la prima volta al nuoto subacqueo. In un ambiente confortevole e sicuro, i partecipanti ricevono un’attenta introduzione alle basi della subacquea da parte di istruttori esperti.

Durante questa avventura si ha l’opportunità unica di nuotare accanto a eleganti tartarughe marine, ammirare la vivace bellezza dei coralli colorati e scoprire la ricca varietà di vita marina che popola le acque di questa regione tropicale

Giro in mongolfiera in Cappadocia – Goreme, Turchia

Un giro in mongolfiera sopra la meravigliosa regione della Cappadocia, a Göreme, Turchia, offre un’esperienza indimenticabile di bellezza naturale e avventura. Svegliandovi presto al mattino, sarete accolti da un’atmosfera magica mentre le mongolfiere si preparano per il volo al sorgere del sole.

Paracadute doppio salto, Boituva – Sao Paulo, Brasile

Se siete alla ricerca di un’esperienza adrenalinica indimenticabile, il paracadutismo urbano in Brasile è ciò che fa per voi. Affidatevi agli istruttori certificati dalla Confederazione brasiliana di paracadutismo e seguite le istruzioni dettagliate mentre vi preparate per il salto da 3658 metri di altezza sopra la pittoresca città di Boituva. Il volo panoramico regala viste mozzafiato, mentre la caduta libera fino a 50 secondi vi farà provare un’emozione senza pari, con velocità che possono superare i 200 km/h. Poi, godetevi il panorama mentre planate lentamente con il paracadute aperto.

Le migliori esperienze in giro per il mondo: la classifica di Tripadvisor

Ecco la classifica completa:

Avventura subacquea per principianti con video a Honolulu – Oahu, Hawaii Giro in mongolfiera in Cappadocia e colazione con champagne – Goreme, Turchia Paracadute doppio salto, Boituva – Sao Paulo, Brasile Tour in moto di Hanoi guidati da donne: tour in moto di Hanoi By Night Foodie – Hanoi, Vietnam Deltaplano Experience Rotorfly – Rio de Janeiro, Brasile Canyoning estremo a Matacanes da Monterrey – Monterrey, Messico Crociera Mon Chéri 5 stelle: 2 giorni unici Tuan Chau, Baia di Halong, Baia di Lan Ha – Hanoi, Vietnam Volo panoramico di 40 minuti della Grande Barriera Corallina da Cairns – Cairns, Australia Dubai: avventura estrema nel deserto con dune rosse e buggy – Dubai, Emirati Arabi Uniti Parapendio in tandem Fethiye, Oludeniz – Oludeniz, Turchia

Fonte: Tripadvisor

