Questi sono i passaporti più “potenti” al mondo nel 2024: l’Italia è al 2° posto! Cosa significa?

Singapore è nuovamente il passaporto più potente al mondo, dato che permette di viaggiare senza visto in 195 Paesi. Secondo posto per l’Italia con 192 nazioni visitabili

Nel 2024 il passaporto di Singapore si conferma il più potente al mondo, secondo l’ultimo Henley Passport Index che utilizza dati dell’Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (IATA) pubblicato il 23 luglio. I cittadini di Singapore possono accedere senza visto a un numero record di 195 Paesi, superando di gran lunga tutte le altre nazioni.

Al secondo posto della classifica troviamo una serie di paesi europei e asiatici: Francia, Germania, Italia, Spagna e Giappone. Tutti questi Paesi offrono ai loro cittadini la possibilità di visitare 192 destinazioni senza la necessità di un visto preventivo.

Questo conferma la forza dei passaporti di queste nazioni nel facilitare il viaggio internazionale, anche se per il nostro Paese c’è stato un passo indietro rispetto alla classifica pubblicata a inizio gennaio. L’anno scorso eravamo infatti al primo posto con 194 destinazioni visitabili.

Malissimo l’Afghanistan: si possono visitare solo 26 Paesi senza visto

Il terzo posto è condiviso da sette Paesi, ognuno dei quali consente l’accesso senza visto a 191 destinazioni. Parliamo di Austria, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Corea del Sud e Svezia. Il Regno Unito, insieme a Belgio, Danimarca, Nuova Zelanda, Norvegia e Svizzera, occupa il quarto posto con 190 Paesi visitabili senza visto. Nonostante una leggera discesa rispetto agli anni passati, il passaporto britannico mantiene una posizione di rilievo.

Invece gli Stati Uniti, che in passato condividevano la leadership della classifica, sono scivolati all’ottavo posto. Un notevole progresso è stato fatto dagli Emirati Arabi Uniti, che per la prima volta entrano nella top 10 in nona posizione. Dal 2006, il passaporto emiratino ha visto un incremento di 152 destinazioni senza visto, raggiungendo un totale di 185 Paesi.

In fondo alla classifica troviamo l’Afghanistan, con il punteggio più basso mai registrato: i suoi cittadini possono visitare solo 26 Paesi senza visto. Altri Paesi con passaporti meno potenti includono Yemen, Nigeria, Siria e Bangladesh. Il Venezuela, in particolare, ha subito una significativa perdita di posizioni, scendendo dal 25esimo al 42esimo posto negli ultimi dieci anni a causa della crisi economica e politica.

La classifica dei passaporti più potenti al mondo

Di seguito la classifica dei passaporti più potenti al mondo:

Singapore – 195 destinazioni Francia, Germania, Italia, Giappone, Spagna – 192 destinazioni Austria, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Corea del Sud, Svezia – 191 destinazioni Belgio, Danimarca, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, Regno Unito – 190 destinazioni Australia, Portogallo – 189 destinazioni Grecia, Polonia – 188 destinazioni Canada, Repubblica Ceca, Ungheria, Malta – 187 destinazioni Stati Uniti – 186 destinazioni Estonia, Lituania, Emirati Arabi Uniti – 185 destinazioni Islanda, Lettonia, Slovacchia, Slovenia – 184 destinazioni

