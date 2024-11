Ora puoi dormire nella casa di Will della serie Stranger Things (grazie ad Airbnb)

Buone notizie per i fan di Stranger Things, che ora avranno l'opportunità di vivere un'esperienza immersiva all'interno dell'universo iconico della serie! La casa della famiglia Byers, teatro di eventi soprannaturali, è stata trasformata in un Airbnb a Fayetteville, in Georgia, grazie alla start-up immobiliare Arrived Homes. Questa iniziativa permetterò ai fan di entrare direttamente nella scena degli anni '80 e nell'atmosfera dark di Hawkins.

Ora i fan di Stranger Things possono soggiornare nella casa della famiglia Byers, la stessa in cui si sono svolti eventi soprannaturali, trasformata in Airbnb a Fayetteville, in Georgia. Acquistata dalla start-up immobiliare Arrived Homes per circa 500.000 dollari (circa 460.000 euro), la proprietà di 171 metri quadrati offre un’immersione completa nell’atmosfera anni ’80 e nel mondo oscuro della serie.

Anche se la casa è stata usata solo per riprese esterne, l’interno è stato completamente arredato per rispecchiare l’ambiente della casa dei Byers. I nuovi proprietari hanno ricreato con cura ogni dettaglio, come il muro di luci di Natale usato da Joyce per comunicare con il figlio e la stanza di Jonathan, con i suoi poster rock e l’angolo per giochi da tavolo e sessioni di Dungeons and Dragons.

Anche il giardino è stato trasformato in un’area d’avventura, con scenografie che richiamano il Sottosopra (da non perdere per chi ancora non conosce la prima stagione). I visitatori possono immergersi nell’atmosfera con un autentico televisore CRT, un videoregistratore e una collezione di vinili e giochi vintage.

Ma non è tutto: l’azienda consente anche ai fan di acquistare quote della casa a partire da 100 dollari (circa 92 euro), dando loro la possibilità di partecipare agli utili di questa proprietà unica.

La casa sarà ufficialmente prenotabile dal 4 novembre, con tariffe che vanno da 322 a 644 euro a notte, a seconda del periodo. Fino a otto ospiti potranno godere di questa capsula temporale di Hawkins, decorata nei minimi dettagli per riportare in vita l’atmosfera della serie cult.

Potete prenotare la casa qui.

