Questa nonnina di 79 anni ha visitato tutti i 193 Paesi del mondo: “non abbiate paura, uscite e viaggiate”

Luisa Yu a 79 anni ha visitato ogni Paese del mondo, iniziando all’età di 23 anni e senza mai smettere di farlo

Luisa Yu, una donna di 79 anni originaria delle Filippine, ha recentemente realizzato un sogno che molti considererebbero impossibile: visitare ogni Paese del mondo. Dopo aver completato il suo straordinario viaggio il 9 novembre 2023, Yu ha dichiarato di essere “così felice” di aver raggiunto questo ambizioso obiettivo.

Cresciuta nelle Filippine, Luisa Yu ha sempre nutrito una grande passione per i viaggi, ispirata dai film che mostrano paesaggi esotici e affascinanti. All’età di 23 anni, è arrivata negli Stati Uniti come studentessa di scambio e ha iniziato a esplorare il Paese con un autobus Greyhound. Questa esperienza ha segnato l’inizio di una lunga avventura che l’ha portata a girare il mondo.

Dopo una carriera nel settore della tecnologia medica, Yu ha deciso di diventare agente di viaggio per poter dedicare più tempo alla sua passione. Negli ultimi cinquant’anni, ha viaggiato in lungo e in largo, visitando Paesi in Europa, Asia, Africa e Medio Oriente. Dai monumenti storici dell’Italia alle meraviglie naturali della Thailandia, fino alle culture uniche della Libia e dell’Iran, Yu ha esplorato una varietà incredibile di luoghi e culture.

La Serbia è stato l’ultimo Paese visitato

Il viaggio di Luisa Yu è culminato con la visita alla Serbia, il 193° Paese della sua lista. Questo momento è stato celebrato con entusiasmo dai suoi amici, che avevano organizzato una sorpresa per il suo arrivo, dimostrando quanto fosse significativo questo traguardo per lei e per coloro che le erano vicini.

Attraverso le sue esperienze, Yu ha imparato che, nonostante le differenze culturali e geografiche, le persone in tutto il mondo condividono aspirazioni simili per una vita migliore e sono generalmente gentili e accoglienti.

Per chiunque sogni di viaggiare, Luisa Yu offre un consiglio prezioso:

Non abbiate paura, uscite e viaggiate. Se c’è la volontà, c’è un modo. Niente è impossibile.

