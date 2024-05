Non solo spiagge caraibiche, 5 itinerari mozzafiato nelle destinazioni di mare più ambite

Non solo spiagge caraibiche: scopri 5 itinerari mozzafiato nelle destinazioni di mare più ambite per avventure indimenticabili e paesaggi spettacolari.

Optare per una vacanza che unisca il fascino del mare al piacere del trekking offre un’esperienza unica, con la possibilità di godere sia del relax che dell’avventura. Immaginate di svegliarvi con la brezza marina, trascorrere le mattinate esplorando sentieri panoramici che offrono viste spettacolari sull’oceano, e poi rilassarvi sulle spiagge dorate nel pomeriggio. Questa combinazione di attività all’aria aperta e momenti di puro relax permette di rigenerare sia il corpo che la mente.

In questo articolo, ci addentriamo in un’avventura lontana dalle classiche spiagge caraibiche, per scoprire cinque itinerari mozzafiato in alcune delle destinazioni balneari più ambite al mondo, guidati dalla filosofia del turismo sostenibile e responsabile.

Preparatevi a immergervi nella bellezza incontaminata delle Seychelles, a esplorare le terre selvagge delle Mauritius, a vivere avventure indimenticabili nel Madagascar del Nord, a scoprire la ricchezza naturale del Kenya e a perdervi nei paesaggi incantati di Zanzibar. Ogni destinazione è un tesoro da scoprire, un’esperienza da vivere a 360° nel pieno rispetto della natura e del paesaggio circostante.

Quelli che vi proponiamo oggi sono viaggi inaspettati e innovativi, tra trekking nella giungla, avventure tra animali e piante tropicali, bagni in acque cristalline. Andiamo a scoprire, grazie al tour operator Four Seasons Natura e Cultura, 5 itinerari mozzafiato nelle destinazioni di mare più ambite.

Le Seychelles

Le Seychelles, il paradisiaco arcipelago dell’Oceano Indiano con le sue 115 isole, è sinonimo di vacanze di lusso, spiagge perfette da immortalare su Instagram e destinazione da sogno per lune di miele.

Queste isole straordinarie, un tempo conosciute solo per la bellezza del loro mare, offrono molto di più e sono diventate una delle mete più ambite dagli amanti dell’escursionismo.

Il sito dell’ente del turismo delle Seychelles rivela tutto ciò che questo arcipelago ha da offrire, dalle acque incontaminate agli angoli meno conosciuti e frequentati. Inoltre, il tour operator Four Seasons Natura e Cultura è specializzato nella proposta di percorsi nuovi e sorprendenti, lontano dai tragitti convenzionali, seguendo i principi del turismo responsabile e sostenibile.

L’itinerario proposto vi condurrà attraverso quattro delle isole granitiche più affascinanti dell’arcipelago. A Mahé, la più grande, potrete scoprire la città di Victoria, una delle capitali più pittoresche al mondo, e salire fino alla vetta del Morne Seychellois, un’imponente altura che offre una vista panoramica mozzafiato sull’intera isola.

A Praslin, vi immergerete nella suggestiva atmosfera della Vallée de Mai, un sito patrimonio dell’UNESCO, mentre a La Digue vi perderete nelle incantevoli spiagge protette dalla barriera corallina, dove il ritmo lento della vita si adatta perfettamente alla tranquillità dell’ambiente circostante.

Una passeggiata tra le tartarughe giganti

Ma l’avventura non si ferma qui: una visita all’isola di Curieuse vi porterà a passeggiare tra le maestose tartarughe giganti in una riserva marina di straordinaria bellezza. In questo itinerario sarà possibile esplorare non solo le attrazioni più conosciute, ma anche spiagge nascoste e appartate, lontane dal turismo di massa. Attraverso brevi trekking, avrete l’opportunità di immergervi completamente nella natura incontaminata, circondati da mare, colline, giungla e sabbia bianchissima. Un’esperienza unica e indimenticabile che vi porterà a scoprire la vera anima delle Seychelles.

Mauritius

Come ve la immaginate l’isola di Mauritius? Distese di spiagge bianche e palme? Sì certo, è questo, ma anche molto di più. Potrete sì godere delle spiagge più belle dell’isola, ma anche scoprire i parchi, le riserve, i sentieri e tutto ciò che si nasconde all’interno di questo luogo straordinario, in un perfetto mix di attività adrenaliniche e relax. Sulle spiagge dell’isola troverete palme da cocco, una natura prorompente, un oceano cristallino e incontaminato, e una barriera corallina che vi farà pensare di essere caduti dentro un acquario. Sempre lungo la costa, inoltre, vi attendono avventure mozzafiato, fra laghi sacri nascosti alla vista e isolette dove flora e fauna endemiche vivono in pace e tranquillità.

Il Parco Nazionale Black River Gorges e le sue cascate

Per non lasciare niente di inesplorato, intervallati alle attività di costa ci sono, immancabili, i grandi trekking, come nel Parco Nazionale Black River Gorges, con i suoi 6.500 ettari di natura incontaminata.

Nel parco è possibile fare delle escursioni a piedi, in cui potrete incontrare specie animali rare come il macaco di Giava, il falco di Mauritius, il gufo e il piccione blu mauriziani. Tra le attrazioni più apprezzate troverete le Cascate Alexandra, con un’altezza di alcune decine di metri, che sembrano fondersi armoniosamente con la natura circostante.

Tra i parchi del Madagascar del Nord

Nella parte settentrionale del Madagascar si estende una regione che incanta per la sua bassa densità di popolazione e per la sua straordinaria diversità di paesaggi ed ecosistemi. Se avventurarsi in questo angolo del mondo è la vostra scelta, vi aspettano avventure senza pari. Potrete immergervi nei parchi naturali del nord, esplorare i famosi Tsingy, rilassarvi su spiagge mozzafiato, incontrare lemuri, camaleonti e altre creature rare, il tutto in presenza dei maestosi baobab.

Un’escursione agli Tsingy

Cosa sono gli Tsingy? Queste formazioni geologiche uniche al mondo si presentano come foreste di pietra, un labirinto di rocce calcaree affilate che emergono dalla terra, formando delle vere e proprie cattedrali naturali. Il loro nome deriva dal termine malgascio “tsingy”, che significa letteralmente “dove non si può camminare a piedi nudi”. Scoprire gli Tsingy significa immergersi in un paesaggio surreale e spettacolare, attraversando ponti di roccia, grotte e canyon, il tutto mentre ci si lascia incantare dalla bellezza selvaggia e dalla maestosità di questa creazione naturale.

Kenya: alla scoperta dell’Africa più autentica

Se sognate un’avventura in Kenya alla ricerca di un’Africa più autentica e meno frequentata, non potete perdervi il Parco Nazionale di Amboseli. Fondato nel 1968 come Riserva Naturale e successivamente dichiarato Parco Nazionale nel 1974, l’Amboseli vi accoglierà con una varietà di habitat mozzafiato. Qui potrete esplorare pianure senza fine, formazioni rocciose laviche ricoperte da arbusti spinosi, foreste di acacia, palmeti, laghi e paludi.

Ma ciò che rende veramente unica questa riserva è la sua ricchezza di risorse idriche. I fiumi sotterranei provenienti dal vicino Kilimanjaro alimentano costantemente le sorgenti e gli stagni rigogliosi, adornati di papiri. Durante i periodi di siccità, queste oasi diventano punti di ritrovo per una miriade di animali selvatici in cerca di acqua e cibo.

Dopo l’esplorazione delle meraviglie naturali del Parco Nazionale di Amboseli, lungo la costa del Kenya potrete apprezzare le spiagge bianche e le escursioni in barca verso destinazioni come Malindi, con il suo affascinante Parco Marino e l’incantevole atollo di Mayungu.

Proseguendo lungo la costa, Watamu vi sorprenderà con la sua città vecchia e le suggestive rovine di Gede, che aggiungeranno un tocco di storia e cultura al vostro viaggio. Infine potrete conoscere Mombasa, una città ricca di fascino e storia, dove potrete immergervi nella vibrante atmosfera urbana e scoprire i suoi tesori nascosti.

Ma c’è di più: durante il vostro soggiorno a Malindi, avrete l’opportunità unica di incontrare i bambini delle scuole gestite dalla Onlus “Solidarietà Kenya”. Questo incontro promette di essere un momento indimenticabile e significativo, arricchendo il vostro viaggio con esperienze autentiche e connessioni umane preziose.

Zanzibar

L’arcipelago di Zanzibar, noto per le sue spiagge incontaminate e le acque turchesi, è molto più di una semplice destinazione turistica. Ogni passo su queste terre evoca una profonda sensazione di storia e cultura. Zanzibar è stata un crocevia vitale per le rotte commerciali dell’Oceano Indiano, una tappa fondamentale per i commercianti arabi, persiani, indiani e europei.

Questa ricca storia è palpabile nelle antiche strade di pietra della città di Zanzibar, dove si possono ancora ammirare le magnifiche porte di legno intagliate e gli edifici risalenti all’epoca dell’Impero ottomano e del Sultanato di Oman. Inoltre, l’isola è stata purtroppo anche un importante centro per il commercio degli schiavi, un capitolo oscuro ma significativo della sua storia. Tuttavia questa destinazione ha trasformato le sue cicatrici storiche in un viaggio di rinascita culturale, celebrando la sua diversità etnica e culturale attraverso festival, mercati e una cucina ricca di influenze. In questo luogo unico al mondo, il passato si fonde armoniosamente con il presente, offrendo ai visitatori un’esperienza indimenticabile e un profondo legame con le radici dell’umanità.

A Zanzibar potrete godere del mare cristallino, delle spiagge incantevoli circondate da palme da cocco e dell’affascinante ambiente naturale dell’Oceano Indiano. È possibile organizzare anche escursioni a piedi o in barca.

La Foresta di Jozani

Potrete partecipare ad un’escursione a piedi nella foresta di Jozani, una riserva protetta che si estende su oltre 2400 ettari. Durante il percorso avrete l’opportunità di cercare il colobo rosso, una scimmia endemica dell’isola nota per il suo mantello che cambia colore. Dopo aver ammirato le specie animali potrete addentrarvi nella lussureggiante foresta di mangrovie e scoprire di più sulla flora locale. La foresta di Jozani è rinomata per la sua ricchezza di alberi e piante tropicali, molte delle quali sono sconosciute alla maggior parte delle persone.

L’isola delle spezie e i giardini di Forodhani

Zanzibar è celebre come l’Isola delle Spezie, e la sua reputazione è ben meritata. Qui, chiodi di garofano, vaniglia, zenzero, banana, palma da cocco, aloe e molte altre piante aromatiche e fruttifere crescono rigogliose sotto il sole tropicale. L’isola offre l’opportunità unica di esplorare le sue fattorie, immergendosi nel processo di coltivazione e apprendendo i segreti delle spezie e della frutta locali. Inoltre potrete avventurarvi in un viaggio al giardino botanico, dove una varietà stupefacente di piante tropicali viene esibita in tutto il suo splendore, offrendo una prospettiva approfondita sulla ricchezza naturale dell’isola.

Non può mancare un passaggio ai Giardini di Forodhani, conosciuti anche come Giardini del Giubileo, situati sul lungomare a Stone Town, di fronte al forte arabo e al palazzo delle Meraviglie. Un luogo molto frequentato, soprattutto di sera, perché ospita un famoso mercato notturno con bancarelle illuminate da lampade a olio. Qui è possibile gustare specialità della cucina zanzibari e tutte le delizie locali.

Scegliere itinerari meno battuti, lontani dalle classiche mete, offre un’opportunità unica di esplorare la bellezza autentica e incontaminata del mondo. Attraverso trekking panoramici, incontri con la natura selvaggia e immersioni nelle culture locali, questi itinerari consentono di scoprire la vera anima delle destinazioni balneari più ambite.

