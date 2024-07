Le 10 spiagge più sostenibili del mondo (quante di queste hai avuto la fortuna di visitare?)

Scopriamo le spiagge più sostenibili al mondo secondo Tripadvisor: ecco la classifica delle migliori 10

Tripadvisor ha recentemente pubblicato la classifica delle migliori spiagge del mondo, basata sulle recensioni e i giudizi dei viaggiatori, ponendo un accento particolare sulla sostenibilità ambientale: il riconoscimento vuole sottolineare non solo la bellezza naturale e l’attrattiva della spiagge in classifica, ma mettere in luce anche l’impegno verso la sostenibilità.

La classifica delle 10 spiagge più sostenibili del mondo, stilata in base alle recensioni e ai giudizi dei viaggiatori, presenta località che non solo offrono paesaggi da sogno, ma sono anche esempi virtuosi di gestione ambientale. In cima alla lista troviamo Sandbanks Beach, nel Regno Unito, seguita da Radhanagar Beach, in India, e da Saundersfoot Beach, ancora in Regno Unito.

Nel prossimo paragrafo conosceremo meglio le spiagge che compongono il podio, per poi passare alla classifica generale.

Al primo posto la Sandbanks Beach – Poole, Regno Unito

Scelta molto valida per le famiglie, la spiaggia inglese può contare su sabbia dorata, acque cristalline e viste panoramiche notevoli. Ideale anche in alta stagione vista la grande estensione, Sandbanks Beach offre la possibilità di provare diversi sport acquatici, compiere escursioni a cavallo e lunghe passeggiate in riva al mare (anche in compagnia degli amici a quattro zampe). Facile il parcheggio, nei dintorni non mancano le offerte gastronomiche, visto il buon numero di bar e ristoranti.

Al secondo posto la Radhanagar Beach – Isola di Havelock, India

Vera e propria oasi di pace e tranquillità, circondata da flora verde e lussureggiante, la spiaggia indiana di Radhanagar Beach offre acque limpide ed una smisurata varietà di fauna marina. Qui potrete compiere immersioni, prendere il sole ed ammirare un paesaggio davvero incantevole.

Al terzo posto la Saundersfoot Beach – Saundersfoot, Regno Unito

Chiude il podio ancora una spiaggia britannica, Saundersfoot Beach: spiaggia sabbiosa con acque blu, perfetta per la pratica del SUP (stand up paddle), il sito ospita anche una serie di piscine rocciose e naturali davvero imperdibili. Qui potrete fare jogging, prendere il sole e visitare un lungomare particolarmente attrezzato, con parecchie attività commerciali.

La classifica completa delle 10 spiagge più green al mondo

Riportiamo di seguito la classifica delle 10 spiagge più sostenibili del mondo:

Sandbanks Beach – Poole, Regno Unito Radhanagar Beach – Isola di Havelock, India Saundersfoot Beach – Saundersfoot, Regno Unito Corniche Beach – Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti Galissas Beach – Siros, Grecia Nissi Beach – Ayia Napa, Cipro Mellieha Beach – Isola di Malta, Malta Myrtos Beach – Cefalonia, Grecia Playa Blanca – Lanzarote, Spagna Camp’s Bay Beach – Camps Bay, Sudafrica

Fonte: Tripadvisor

