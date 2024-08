Le 10 attrazioni più imperdibili del mondo secondo Tripadvisor (quante ne hai viste?)

Tripadvisor ha stilato una nuova classifica: le 10 attrazioni mondiali da non perdere assolutamente. Ben due monumenti italiani in classifica.

Viaggiare significa scoprire luoghi nuovi, immergersi in culture diverse e arricchire la propria vita con esperienze indimenticabili. Tripadvisor, basandosi sulle recensioni e i giudizi dei viaggiatori di tutto il mondo, ha stilato una classifica delle 10 attrazioni più imperdibili: quante di queste meraviglie avete già visitato?

Le 10 attrazioni migliori al mondo: la classifica

Riportiamo di seguito la lista delle attrazioni da visitare almeno una volta nella vita secondo Tripadvisor:

Empire State Building – New York City, Stati Uniti d’America

Simbolo iconico dello skyline di New York, l’Empire State Building è una tappa obbligata per chi visita la Grande Mela. Dalla sua piattaforma di osservazione, situata all’86° piano, si può godere di una vista panoramica spettacolare su tutta la città.

Torre Eiffel – Parigi, Francia

Nessun viaggio a Parigi è completo senza una visita alla Torre Eiffel. Il monumento, simbolo della capitale francese, offre una splendida vista sulla città, in particolar modo al tramonto, quando si illumina e regala uno spettacolo indimenticabile.

Anne Frank House – Amsterdam, Paesi Bassi

La Casa di Anne Frank è un luogo di grande importanza storica e culturale. Qui si può visitare l’alloggio segreto in cui Anne Frank si rifugiò per sfuggire alle deportazioni naziste e dove scrisse il suo famoso diario nel corso della Seconda Guerra Mondiale, un’esperienza toccante e istruttiva.

Basílica de la Sagrada Familia – Barcellona, Spagna

L’opera maestra di Antoni Gaudí, la Sagrada Familia, è una basilica davvero unica nel suo genere, per via delle particolari forme architettoniche e gli intricatissimi dettagli. Ancora in costruzione (verrà finalmente terminata nel 2026, dopo ben 144 anni dalla prima pietra) rappresenta uno dei monumenti più visitati e ammirati al mondo.

Cayman Crystal Caves – Grand Cayman, Isole Cayman

Le Cayman Crystal Caves rappresentano una meraviglia naturale nascosta nelle Isole Cayman. Si tratta di un complesso di grotte capace di offrire un’avventura indimenticabile attraverso stalattiti, stalagmiti e formazioni calcaree, in un ambiente misterioso e affascinante.

Colosseo – Roma, Italia

Il Colosseo è uno dei monumenti più emblematici della storia romana e del mondo intero. Costruito a partire dal 70 d.C. per volere dell’imperatore Vespasiano e terminato da Tito circa 10 anni dopo, l’anfiteatro Flavio (questo il suo nome originario) è il più grande anfiteatro al mondo, con una capienza stimata tra 50 e quasi 90 mila posti, che in passato ospitava gladiatori e spettacoli pubblici. Parliamo di un luogo ricco di storia, il simbolo di Roma, nonché uno dei monumenti da vedere almeno una volta nella vita.

Louvre Museum – Parigi, Francia

Il Louvre è uno dei musei più grandi e famosi del mondo, casa di opere d’arte celebri come la Gioconda e la Venere di Milo. Esplorare le sue immense gallerie è un viaggio attraverso secoli di arte e cultura, una tappa presente in qualsiasi itinerario che riguardi la città di Parigi.

Gardens by the Bay – Singapore, Singapore

I Gardens by the Bay sono un esempio sorprendente di architettura moderna e natura. Si tratta di un complesso di giardini futuristici in grado di offrire una combinazione perfetta tra natura e tecnologia, dove alberi illuminati e serre spettacolari danno vita ad un luogo inimitabile.

Duomo di Milano – Milano, Italia

Il Duomo di Milano, grazie all’imponente facciata gotica e le guglie intricatamente scolpite, è uno dei simboli più riconoscibili della città. La vista dalla terrazza del Duomo, che abbraccia l’intera città, è semplicemente imperdibile.

Grande Moschea Sheikh Zayed – Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti

La Grande Moschea Sheikh Zayed è un capolavoro dell’architettura islamica moderna. Con le sue 82 cupole, i marmi pregiati e gli enormi candelabri, questa moschea rappresenta una delle attrazioni più maestose e sacre dell’intero Medio Oriente.

Fonte: Tripadvisor

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: