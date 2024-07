Quest’isola italiana supera Cuba e le Fiji tra le 25 migliori da visitare nel 2024 (e in classifica ce ne sono altre due del Belpaese)

Ischia sta avendo una crescente popolarità che la colloca all’11° posto nella classifica delle “25 Migliori Isole da Visitare nel 2024” secondo Travel + Leisure

L’isola di Ischia ha recentemente conquistato un posto di rilievo nella classifica delle “25 Migliori Isole da Visitare nel 2024” stilata dai lettori della rinomata rivista americana Travel + Leisure. Questo riconoscimento è un ulteriore attestato della crescente popolarità di Ischia, specialmente tra i turisti americani, che in questa stagione estiva rappresentano il secondo gruppo di visitatori più numeroso dopo gli italiani.

Giunta in undicesima posizione, Ischia ha superato destinazioni di fama mondiale come Cuba e le Isole Fiji, dimostrando di essere una meta capace di soddisfare le aspettative dei viaggiatori internazionali. La classifica, basata sui voti di oltre 700.000 lettori che hanno valutato più di 8.700 strutture tra hotel, città e compagnie di crociera, ha preso in considerazione diversi criteri fondamentali per i viaggiatori: attrazioni naturali, spiagge, attività, ristoranti, qualità del cibo, cordialità della popolazione e valore complessivo.

Perché scegliere Ischia

Ischia, nel Golfo di Napoli, offre un paesaggio mozzafiato caratterizzato da coste frastagliate, lussureggianti colline e terreni vulcanici. Queste caratteristiche naturali, insieme alle sue acque cristalline e alle spiagge incantevoli, la rendono una destinazione ideale per chi cerca sia relax che avventura. I visitatori possono esplorare attrazioni storiche come il maestoso Castello Aragonese e le antiche rovine di Villa Arbusto, che offrono un affascinante viaggio nel passato dell’isola.

Oltre alle bellezze naturali e storiche, Ischia è famosa per le sue terme. Numerosi centri termali offrono trattamenti rigeneranti utilizzando le acque termali naturalmente calde, che sono conosciute per i loro benefici terapeutici. Questi centri attirano visitatori da tutto il mondo in cerca di benessere e relax.

La cucina ischitana è un altro punto di forza. I ristoranti dell’isola servono piatti tradizionali preparati con ingredienti freschi e locali, offrendo un’esperienza culinaria autentica e indimenticabile. Gli ischitani sono noti per la loro calorosa ospitalità, che fa sentire ogni visitatore come a casa.

Ci sono anche Sicilia e Sardegna

Per quanto riguarda le altre mete presenti nella classifica di Travel + Leisure, Ischia non è la sola italiana. Abbiamo infatti anche al diciassettesimo posto la Sicilia e al ventunesimo la Sardegna. Sul podio troviamo due località turistiche molto conosciute su scala globale come le Maldive e Bali, rispettivamente in prima e terza posizione.

E sul secondo gradino? Qui c’è una sorpresa, dato che si aggiudica la medaglia d’argento la nascosta isola vietnamita di Phú Quốc, situata al largo della costa occidentale del paese nel Golfo della Thailandia. Di seguito vi lasciamo la classifica completa delle “25 Migliori Isole da Visitare nel 2024”:

Maldive Phú Quốc, Vietnam Bali, Indonesia Milos, Grecia Dominica Creta, Grecia Hvar e le isole dalmate, Croazia Isole Galápagos, Ecuador Koh Samui, Thailandia Isole della Grande Barriera Corallina, Australia Ischia, Italia Cuba Palawan, Filippine Isole Figi Isole d’oro, Stati Uniti Phuket, Thailandia Sicilia, Italia Anguilla Moorea, Polinesia francese Corfù e le isole Ionie, Grecia Sardegna, Italia Madeira, Portogallo Skye e le Ebridi, Scozia Paros, Grecia Zanzibar, Tanzania

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Travel and Leisure

Ti potrebbe interessare anche: