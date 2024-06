Il giardino dei miracoli esiste davvero (è una delle opere più straordinarie e contraddittorie di Dubai)

Scopriamo il Miracle Dubai Garden, il giardino più grande del mondo: inaugurato nel 2013, rappresenta una delle opere più straordinarie e contraddittorie dell'intera Penisola araba.

Dubai è nota per le sue ambizioni che sfidano le leggi della natura e del buon senso. Dalle isole artificiali ai grattacieli che sfiorano il cielo, la città degli Emirati Arabi Uniti non ha mai smesso di stupire, nel bene e nel male. Tra queste sorge il Giardino dei Miracoli, o Dubai Miracle Garden, un’oasi floreale che incanta visitatori da tutto il mondo con le sue spettacolari esposizioni di fiori, ma come ogni medaglia, anche questa ha il suo rovescio.

Il Dubai Miracle Garden ha aperto le sue porte al pubblico il 14 febbraio 2013, in occasione del giorno di San Valentino.

La scelta della giornata degli innamorati come data inaugurale non è stata casuale: San Valentino è perfetto per riflettere il tema romantico del giardino, ricco di installazioni floreali capaci di creare l’atmosfera giusta per celebrare l’amore e l’unita di coppia.

Si estende su una superficie di oltre 72.000 metri quadrati, rendendolo il più grande giardino floreale del mondo. Con oltre 150 milioni di fiori in piena fioritura, il giardino è un tripudio di colori e profumi che cattura l’immaginazione e i sensi.

Dubai Miracle Garden

L’idea di creare un giardino rigoglioso nel bel mezzo del deserto sembrava pura fantascienza, ma Dubai ha dimostrato che nulla è impossibile. Con un investimento di circa quindici milioni di euro, è stato realizzato il giardino più grande del mondo, che si estende su oltre settantamila metri quadrati e ospita più di 40 milioni di specie di fiori.

Un complesso sistema di irrigazione, progettato per minimizzare gli sprechi e riutilizzare l’acqua, rende possibile questo miracolo: l’acqua è un bene prezioso, soprattutto in un ambiente desertico, e ogni goccia viene utilizzata con la massima efficienza.

Ogni stagione nuovi fiori e nuovi colori

Una delle caratteristiche più apprezzate del Dubai Miracle Garden è il suo essere in continuo cambiamento.

Ogni stagione, i fiori vengono sostituiti con nuove specie, al fine di creare paesaggi sempre diversi e sorprendenti. L’innovativa rotazione delle piante assicura che ogni visita al giardino sia unica, offrendo ai turisti la possibilità di ammirare una varietà infinita di colori e forme. Tra le creazioni più straordinarie possiamo annoverare un cuore gigante fatto interamente di fiori, una piramide egiziana floreale e persino un aereo collocato sulla pista d’atterraggio, tutto realizzato con piante e fiori.

Le installazioni floreali

Il Dubai Miracle Garden non è solo un giardino, ma una vera e propria esposizione artistica dove la natura è la tela e i fiori sono i colori: le installazioni floreali sono progettate per stupire e incantare, dando vita a scenari da fiaba che sembrano usciti direttamente da un sogno. I visitatori possono passeggiare tra tunnel di fiori, esplorare giardini a tema e lasciarsi meravigliare da strutture imponenti e colorate. Ogni angolo del giardino è pensato per offrire un’esperienza visiva e sensoriale unica.

Le contraddizioni di un paradiso artificiale

Dietro questa facciata di meraviglia e bellezza, emergono alcune critiche significative. Prima fra tutte, la questione della sostenibilità. Dubai, situata in un deserto arido, non è un luogo naturalmente adatto alla coltivazione di fiori in tali quantità. Mantenere il Giardino dei Miracoli richiede un’enorme quantità di acqua, una risorsa scarsa nella regione.

Nonostante l’uso di tecnologie avanzate per il risparmio idrico e l’irrigazione a goccia, l’impatto ambientale di un simile progetto è innegabile.

Il Giardino dei Miracoli di Dubai è senza dubbio una testimonianza dell’ingegno umano e della capacità di creare bellezza in condizioni avverse. Tuttavia, è importante che i visitatori e i gestori del giardino riflettano anche sulle implicazioni ecologiche e sostenibili di tali meraviglie artificiali. La sfida per il futuro sarà trovare un equilibrio tra l’offerta di esperienze straordinarie e il rispetto per l’ambiente, assicurando che anche i miracoli possano essere sostenibili.

Info utili

Orari di apertura e prezzo del Miracle Garden

Il Dubai Miracle Garden accoglie i visitatori con i seguenti orari: nei giorni feriali, il parco è aperto dalle 9:00 alle 21:00, mentre durante il fine settimana, per permettere a più persone di godere delle sue meraviglie, l’orario di chiusura viene prolungato fino alle 22:00.

Il prezzo del biglietto è di 24 euro a persona, mentre per i partecipanti di età inferiore o uguale a 2 anni è gratis.

Dove si trova?

Il Dubai Miracle Garden si trova nella vivace e moderna città di Dubai, precisamente ad Al Barsha South 3, all’interno della vasta area di Dubailand. La sua ubicazione strategica lo rende facilmente accessibile sia per i residenti sia per i turisti. Inoltre, il parco è situato accanto al Dubai Butterfly Garden, un’altra attrazione affascinante che consente di immergersi nel mondo delle farfalle e della natura.

Ogni anno, il Dubai Miracle Garden attira oltre 1,5 milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo, un numero impressionante che testimonia la popolarità del giardino e la sua capacità di affascinare persone di ogni età e provenienza.

