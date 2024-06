Questi sono i 10 migliori Paesi per viaggi e turismo del 2024, c’è anche l’Italia (ma non nella posizione che ti aspetti)

Questi Paesi rappresentano alcune delle migliori destinazioni per il 2024, ciascuno con le proprie peculiarità e attrazioni uniche, pronte ad accogliere i turisti di tutto il mondo

Il World Economic Forum ha recentemente pubblicato la classifica dei migliori Paesi turistici del 2024, basata su criteri quali infrastrutture, risorse naturali, sostenibilità, prezzi competitivi, attività degli hotel e compagnie aeree di bandiera.

Gli Stati Uniti hanno conquistato il primo posto, grazie alla loro vasta offerta turistica che spazia dai parchi nazionali alle metropoli, dalle spiagge alle infrastrutture impeccabili. Tuttavia una sfida che gli USA devono affrontare è la carenza di manodopera nel settore turistico, aggravata dalla pandemia.

La Spagna si è aggiudicata il secondo posto, grazie ai suoi eccellenti collegamenti ferroviari. Ma anche qui non tutto è oro quello che luccica, dato che sta lottando contro il fenomeno dell’overtourism, con città come Barcellona che limitano l’ormeggio delle navi da crociera nel centro cittadino.

Al terzo posto troviamo il Giappone, che ha visto una rinascita del turismo dopo la riapertura post-pandemia, attirando visitatori con la sua cultura unica e le avanzate infrastrutture tecnologiche.

L’Italia si posiziona al nono posto

Seguono nella classifica la Francia, apprezzata per la sua offerta culturale e culinaria, e l’Australia, con le sue spettacolari bellezze naturali e vivaci città. La Germania, in sesta posizione, si distingue per la sua ricca storia e gli efficienti trasporti pubblici, mentre il Regno Unito è noto per la sua varietà culturale e paesaggistica. La Cina, con le sue meraviglie storiche e naturali, continua a essere una meta ambita, nonostante le sfide legate all’accesso e alle politiche di visto.

E l’Italia? Eccoci al nono posto grazie alla nostra ricca storia, all’arte e ovviamente alla gastronomia. Anche da noi, come in Spagna, ci sono difficoltà nel bilanciare il turismo con le esigenze dei residenti. Misure come il ticket di ingresso a Venezia e la limitazione del numero di ospiti negli hotel dell’Alto Adige sono esempi di iniziative volte a gestire il flusso turistico.

A chiudere la top 10 c’è la Svizzera, rinomata per l’ordine, la pulizia e i paesaggi alpini mozzafiato. Le sue città pittoresche e le efficienti infrastrutture di trasporto fanno della Svizzera una destinazione ambita da molti viaggiatori.

