La Colombia è il Paese più bello dell’America Latina, secondo Forbes: la classifica

La Colombia continua a emergere come una delle mete più affascinanti per i viaggiatori alla ricerca di avventure, natura incontaminata e una ricca eredità culturale

La Colombia è stata riconosciuta come il Paese più bello dell’America Latina e il terzo più bello al mondo secondo un rapporto di Forbes, basato su uno studio condotto dal sito money.co.uk. Questo studio ha valutato le destinazioni in base alla loro biodiversità e alla presenza di meraviglie naturali come montagne, vulcani, foreste pluviali e barriere coralline, assegnando un punteggio da 0 a 10.

La Colombia ha ottenuto un punteggio di 7,16, posizionandosi al terzo posto, dietro a Islanda (7,77) e Nuova Zelanda (7,27). Uno degli elementi che ha permesso alla Colombia di eccellere in questa classifica è la straordinaria varietà dei suoi paesaggi.

La regione andina, con le sue imponenti montagne, la vasta Amazzonia, considerata uno dei polmoni verdi del pianeta, e le splendide spiagge caraibiche offrono una diversità naturale difficilmente eguagliabile. Oltre alla varietà geografica, il Paese vanta una notevole biodiversità con migliaia di specie di flora e fauna, distribuite su oltre 500.000 chilometri quadrati di foreste tropicali.

Nel 2023 c’è stato un boom di visitatori

La regione del caffè è uno dei gioielli turistici della Colombia, famosa non solo per le sue piantagioni di caffè, ma anche per i suoi paesaggi incantevoli che spaziano dalle montagne alle foreste, fino ai fiumi e laghi. Questi fattori, uniti a una crescente offerta culturale e gastronomica, rendono la Colombia una destinazione sempre più apprezzata a livello internazionale.

Non per niente nel 2023 la Colombia ha visto un aumento significativo del turismo, con oltre 5,8 milioni di visitatori, un record storico per il Paese. Questo risultato è attribuibile non solo alla bellezza dei suoi paesaggi naturali, ma anche alla crescente popolarità del paese come destinazione turistica di alto livello.

Il riconoscimento da parte di Forbes rafforza ulteriormente questa tendenza, attirando ancor di più l’attenzione di viaggiatori da tutto il mondo. Oltre alla Colombia, altri Paesi dell’America Latina si sono distinti nella classifica, tra cui Ecuador, che si è piazzato all’11° posto, e Messico, al 5° posto. Un motivo in più per scoprire questi luoghi magnifici spesso sottovalutati.

La classifica completa dei 50 Paesi più belli del mondo secondo Forbes:

Indonesia Nuova Zelanda Colombia Tanzania Messico Kenya India Francia Papua Nuova Guinea Comore Ecuador Stati Uniti d’America Vanuatu Giappone Isole Salomone Italia Filippine Perù Australia Costa Rica Norvegia Argentina Grenada Malesia Tonga Iran Saint Vincent e Grenadine Saint Kitts e Nevis Cile Cina Samoa Bolivia Nicaragua Eritrea Giamaica Capo Verde Grecia Thailandia Venezuela El Salvador Myanmar Uganda Islanda Russia Repubblica Dominicana Svizzera Isole Marianne Settentrionali Haiti Panama Svezia

Fonte: Forbes

