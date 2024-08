Queste mini roulotte hanno tutto ciò che serve per una vita off-road (e costano meno di 6.500 euro)

Due mini roulotte a forma di goccia ad un prezzo accessibile che si caratterizzano per il loro design compatto dove però non manca nulla

Sams Teardrop ha lanciato due modelli di mini roulotte Teardrop: l’Échappée e l’Évasion. Questi caravan, noti per la loro forma a goccia e il design compatto, offrono un’opzione ideale per chi cerca libertà e avventura durante i viaggi.

Entrambi i modelli sono costruiti su un telaio robusto e sono conformi alle normative europee in termini di sicurezza e qualità. Le loro carrozzerie sono realizzate in compensato di Okoumé, un materiale noto per la sua resistenza alle intemperie.

La carrozzeria è rivestita in alluminio anodizzato, che protegge da ruggine e danni esterni. Inoltre, un isolamento in lana di roccia di 45 mm garantisce comfort termico, mantenendo l’interno fresco d’estate e caldo d’inverno.

Le caratteristiche dei due modelli

Il design dei Teardrop di Sams combina funzionalità e stile vintage. Ogni modello è dotato di una porta con chiusura a chiave, un lucernario in alluminio per l’illuminazione naturale e una finestra scorrevole di 40 cm e un piccolo oblò rotondo per una buona ventilazione.

La porta posteriore si apre su una cucina esterna e può essere chiusa con un lucchetto per garantire sicurezza. I rimorchi includono luci a LED e una presa a 7 poli per collegamenti elettrici standard. Tuttavia, sono venduti “nudi”, senza attrezzature o materassi, permettendo agli acquirenti di personalizzarli secondo le proprie esigenze.

Il modello Échappée, il più popolare dei due, è disponibile a partire da 6.490 euro. Con dimensioni di 107 cm in altezza, 140 cm in larghezza e 190 cm in lunghezza, offre uno spazio interno ben progettato e un armadietto anteriore per l’organizzazione. Nonostante le dimensioni, il suo peso a vuoto di 300 kg lo rende facile da trainare.

Il modello Évasion, anch’esso venduto a partire da 6.490 euro, offre dimensioni maggiori: è alto 107 cm, largo 140 cm e lungo 240 cm, fornendo così un ulteriore spazio per un comfort superiore durante le avventure.

Fonte: Sam’s Teardrop

