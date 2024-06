Questi sono i migliori veicoli di base per camper e furgoni: la classifica completa

Se sei alla ricerca di un camper, ecco quali sono i migliori veicoli di base secondo i lettori di Promobil: in testa su tutti c’è il Fiat Ducato

Anche nel 2024, il Fiat Ducato continua a dominare il mercato dei veicoli di base per camper e furgoni, dimostrando ancora una volta la sua popolarità tra gli utenti. A rivelarlo è la rivista specializzata “Promobil” che ha chiesto ai suoi lettori di votare il miglior veicolo di base per camper 2024.

C’erano 270 serie di camper tra cui scegliere in dieci categorie e 23 veicoli sono stati nominati come veicolo base. Per la sedicesima volta consecutiva i lettori hanno scelto il Ducato con il 50,6% delle preferenze. Offre una varietà di configurazioni, tra cui station wagon, furgone, telaio a scaletta, telaio piatto e telaio ribassato.

È dotato di un motore turbodiesel a 4 cilindri con una potenza fino a 178 CV, che garantisce prestazioni affidabili e una buona efficienza. La trazione anteriore è un’altra caratteristica distintiva che contribuisce alla manovrabilità e alla stabilità del veicolo.

Al secondo posto, con il 33,9% dei voti, troviamo il Mercedes-Benz Sprinter. Questo veicolo è apprezzato per la sua versatilità, con opzioni di trazione anteriore, posteriore e integrale, e motori turbodiesel a 4 o 6 cilindri che arrivano fino a 190 CV. Le diverse configurazioni disponibili, tra cui station wagon, furgone e telaio ribassato, lo rendono adatto a una vasta gamma di applicazioni.

La terza posizione è occupata dal MAN TGE, con il 19,6% delle preferenze. Questo veicolo ha guadagnato popolarità grazie alle sue prestazioni robuste e al design sportivo dell’allestimento Individual Lion S. Il MAN TGE offre opzioni di trazione anteriore, posteriore e integrale, con un motore turbodiesel a 4 cilindri fino a 177 CV.

Gli altri veicoli in classifica

Il VW Crafter si posiziona al quarto posto con il 17,1% dei voti. Simile al MAN TGE, offre trazione anteriore, posteriore e integrale, con motori turbodiesel a 4 cilindri fino a 177 CV. Le sue diverse configurazioni lo rendono una scelta popolare tra i professionisti. Il Ford Transit, con il 16,8% delle preferenze, occupa il quinto posto. È noto per la sua affidabilità e versatilità, offrendo trazione anteriore, posteriore e integrale, con un motore turbodiesel a 4 cilindri fino a 185 CV.

Alla sesta posizione troviamo l’Iveco Daily con il 14,0% dei voti. Con trazione posteriore e integrale, questo veicolo robusto offre motori turbodiesel a 4 cilindri fino a 210 CV, ed è disponibile in diverse configurazioni. Il settimo posto è occupato dal VW T6.1, con il 13,0% delle preferenze. Questo veicolo offre trazione anteriore e integrale, con motori turbodiesel a 4 cilindri fino a 199 CV

L’ottavo posto va al Citroën Jumper, con l’11,3% dei voti. Offre trazione anteriore e motori turbodiesel a 4 cilindri fino a 180 CV. Chiudono la classifica il Mercedes Actros, al nono posto con l’8,7% dei voti, e il Mercedes Vito/Classe V, al decimo posto con l’8,1% dei voti, entrambi apprezzati per le loro prestazioni e versatilità.

La classifica completa dei migliori veicoli base per camper

Di seguito la classifica completa dei migliori veicoli base per camper 2024:

Fiat Ducato – 50,6% dei voti Mercedes-Benz Sprinter – 33,9% dei voti MAN TGE – 19,6% dei voti VW Crafter – 17,1% dei voti Ford Transit – 16,8% dei voti Iveco Daily – 14,0% dei voti VW T6.1 – 13,0% dei voti Citroën Jumper – 11,3% dei voti Mercedes Actros – 8,7% dei voti Mercedes Vito/Classe V – 8,1% dei voti

Fonte: Promobil

