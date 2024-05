Overtourism: queste sono le 10 attrazioni più stressanti del mondo (e d’Italia), vere e proprie “trappole per turisti”

Secondo Preply, Times Square è la trappola per turisti più stressante al mondo in base alle recensioni online che non la definiscono all’altezza delle aspettative

La ricerca condotta da Preply ha gettato luce su quelle che potrebbero essere considerate le trappole per turisti più stressanti in tutto il mondo, offrendo un’interessante panoramica delle attrazioni che, nonostante la fama, potrebbero non essere all’altezza delle aspettative dei visitatori.

Al primo posto della classifica globale troviamo Times Square a New York, seguita da Checkpoint Charlie a Berlino e dalla Torre Eiffel a Parigi. Queste icone turistiche, pur essendo celebri e spesso visitate da migliaia di persone ogni giorno, sembrano deludere molti viaggiatori per via dell’eccessiva folla, della mancanza di autenticità o per altri motivi.

In Italia, la Fontana di Trevi a Roma si posiziona al vertice delle trappole per turisti, con 917 recensioni che evidenziano le grandi folle e la mancanza di un’esperienza autentica. Anche la Scalinata di Piazza di Spagna e il Colosseo, anch’esse a Roma, figurano tra le attrazioni meno apprezzate dai visitatori.

Meglio trovare destinazioni più autentiche e meno affollate

Questi dati ci invitano a riflettere sull’importanza di gestire le aspettative dei turisti e di promuovere un turismo più sostenibile e consapevole. Se da un lato è importante preservare e valorizzare le attrazioni iconiche di una destinazione, dall’altro è fondamentale offrire alternative autentiche e meno affollate, in modo da garantire un’esperienza più soddisfacente ai viaggiatori.

Attraverso una maggiore diversificazione dell’offerta turistica e una migliore gestione dei flussi di visitatori, è possibile contribuire a creare esperienze più genuine e memorabili per i turisti, consentendo loro di scoprire e apprezzare appieno la bellezza e la cultura di una destinazione senza le frustrazioni legate alle trappole per turisti più note.

Inoltre è importante considerare il ruolo delle recensioni online nel plasmare le percezioni dei turisti e nell’influenzare le decisioni di viaggio. Le opinioni degli altri viaggiatori possono essere preziose fonti di informazioni per chi pianifica un viaggio, ma è importante leggerle con uno spirito critico e tener conto del proprio stile di viaggio e delle proprie preferenze personali.

Le 10 trappole per turisti più stressanti al mondo

Ecco la classifica delle 10 trappole per turisti più stressanti al mondo in base al numero di recensioni che menzionano parole come “sopravvalutato”, “deludente” e “trappola per turisti”:

Times Square, New York, Stati Uniti – 1.761 Checkpoint Charlie, Berlino, Germania – 1.425 Torre Eiffel, Parigi, Francia – 1.291 La Sirenetta, Copenhagen, Danimarca – 1.248 Las Ramblas, Barcellona, Spagna – 1.203 Manneken Pis, Bruxelles, Belgio – 1.154 Blue Lagoon, Reykjavik, Islanda – 1.096 Hollywood Walk of Fame, California, Stati Uniti – 1.032 The London Eye, Londra, Regno Unito – 1.028 Guinness Storehouse, Dublino, Irlanda – 1.009

Le 10 trappole per turisti più stressanti in Italia

Ecco la classifica delle 10 trappole per turisti più stressanti in Italia in base al numero di recensioni che menzionano parole come “sopravvalutato”, “deludente” e “trappola per turisti”:

Fontana di Trevi, Roma – 917 Scalinata di Piazza di Spagna, Roma – 672 Colosseo, Roma – 596 Piazza San Marco, Venezia – 437 Torre di Pisa, Pisa – 381 La Grotta Azzurra, Capri – 281 Balcone di Giulietta, Verona – 259 Vaticano, Roma – 163 Parco Archeologico di Pompei, Pompei – 133 Galleria Vittorio Emanuele II, Milano – 115

