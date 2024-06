Vendersi: il magico paese degli spaventapasseri dove il tempo sembra essersi fermato

Questa piccola frazione di Albera Ligure, in Piemonte, è rinata grazie agli spaventapasseri che popolano le sue strade, tutti realizzati con materiali di riciclo.

In Val Borbera, provincia di Alessandria, sorge un piccolo paese chiamato “Vendersi”, divenuto famoso come “il paese degli spaventapasseri”, un luogo rinato grazie all’interesse di alcuni abitanti che hanno deciso di valorizzarlo.

Proprio accanto al cartello stradale che segnala l’arrivo nella frazione di Vendersi, comune di Albera Ligure, a dare il benvenuto ai visitatori c’è una gentile “signora”.

Il progetto è nato nel 2020 grazie a Silvia e Ivana, abitanti di Vendersi, che hanno poi creato l’Associazione “Il Paese degli Spaventapasseri”.

Nel corso del tempo gli spaventapasseri, che da subito hanno conquistato un grande successo, sono aumentati di numero arrivando a una settantina, sparpagliati qua e là lungo le strade del paese.

Realizzati con materiali di riciclo, hanno tutti un nome e sono ispirati a personaggi realmente vissuti o ancora in vita, inoltre sono inseriti in ambientazioni che si rifanno a scenari del secolo scorso. Un modo simpatico e coinvolgente per raccontare la storia del paesino.

Delfina è stata la prima spaventapasseri del paese, ispirata a un’elegante donna nata nel 1900. Poi ci sono Matilde, una donna in abiti semplici, il contadino Manilo, l’elegante Rosalinda, la colta Caterina e tanti tanti altri.

Davvero un luogo magico che vale la pena visitare.

FONTI: 101 Gite in Liguria/Il paese degli spaventapasseri

