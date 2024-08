Vuoi fare una vacanza lontano dal turismo di massa tra mare cristallino e natura? Questa è la regione che fa per te (e costa pochissimo!)

La Calabria si sta consacrando come una meta perfetta per chi cerca pace, mare cristallino e camminate nella natura, per una vacanza low cost

Quest’anno la Calabria si è affermata come una delle destinazioni turistiche più ambite, specialmente per chi cerca vacanze low cost lontane dal turismo di massa. Con oltre 700 km di costa tra il Mar Tirreno e il Mar Ionio, offre un’esperienza autentica e variegata, che spazia dalle acque cristalline a borghi pittoreschi, fino ai suoi tre parchi nazionali immersi nella natura: Sila, Aspromonte e Pollino.

Un fattore chiave del successo della Calabria è l’assenza del cosiddetto “overtourism” che affligge altre regioni del sud Italia, come la Puglia o la Sicilia. I prezzi competitivi rappresentano un ulteriore vantaggio: ad esempio, sulla costa tirrenica, è possibile affittare un ombrellone e due lettini per soli 10 euro al giorno durante la settimana di Ferragosto, un prezzo molto più basso rispetto alla media italiana.

Anche il costo della ristorazione è accessibile, con pranzi di pesce a prezzi decisamente contenuti. Al contrario, sulla costa ionica, i prezzi sono leggermente più alti, arrivando fino a 35 euro per lo stesso servizio ma pur sempre non paragonabili ad altre mete.

Tante le località sold out

Il 2024 sembra dunque essere l’anno in cui la Calabria si consacra definitivamente come meta turistica di rilievo, con molte località sold out ad agosto, come Tropea, Pizzo, Scalea e la Riviera dei Cedri. Sorprende inoltre l’incremento del turismo montano, grazie a nuove connessioni di trasporto, come la linea di bus che collega la Sila all’aeroporto di Lamezia Terme.

Seppur persistano alcune criticità, soprattutto in termini di infrastrutture, ci sono molti segnali di miglioramento, come l’espansione delle rotte Ryanair dagli aeroporti calabresi verso diverse capitali europee nel 2025.

E per il futuro la Calabria punta su un modello di turismo sostenibile che valorizza le esperienze autentiche, dall’artigianato locale ai percorsi di trekking e ciclismo. Grazie a una crescente attenzione internazionale e a un aumento dei visitatori stranieri, dunque, questa splendida regione si prepara a diventare una delle destinazioni turistiche più in ascesa d’Italia.

