Troppi turisti in Val Badia, sulle rocce compare una scritta che fa riflettere sull’overtourism

“Basta turisti”: la Val Badia si ribella contro il fenomeno dell’overtourism che rischia di inquinare un ambiente così puro e magnifico

La Val Badia, una delle perle delle Dolomiti, è al centro di un acceso dibattito sul turismo e il sovraffollamento. Recentemente una scritta apparsa sulle rocce della valle, recante la frase “Stop. No more tourists”, ha infatti catturato l’attenzione e il supporto di molti residenti.

Questo messaggio, chiaro e diretto seppur l’autore sia sconosciuto, evidenzia una problematica sempre più urgente: l’overtourism, ovvero il fenomeno di un turismo eccessivo che sta trasformando queste meraviglie naturali in luoghi affollati e, in alcuni casi, invivibili.

Negli ultimi anni le Dolomiti, come altre destinazioni turistiche famose in Europa, hanno subìto un incremento vertiginoso di visitatori. Se da un lato il turismo rappresenta una risorsa fondamentale per l’economia locale, dall’altro il suo impatto può essere devastante. Strade congestionate, rumore incessante, comportamenti inappropriati da parte di alcuni turisti e, non meno importante, l’inquinamento ambientale, stanno mettendo a dura prova la pazienza dei residenti e la sostenibilità della valle stessa.

È necessario trovare un equilibrio

E se è vero che il turismo fa girare l’economia, d’altro canto non si può sottovalutare il malessere che molti abitanti della Val Badia stanno vivendo. Molti di loro si sentono oppressi da una folla di visitatori che sovraccarica le infrastrutture e altera l’equilibrio di una comunità che ha sempre vissuto in simbiosi con la natura.

È fondamentale ritrovare questo equilibrio tra la necessità di promuovere il turismo e la volontà di preservare l’identità e il benessere della comunità locale. Ciò richiede un approccio responsabile e pianificato, che possa includere limitazioni al numero di visitatori, tariffe di accesso in alta stagione e investimenti in infrastrutture sostenibili.

È essenziale anche educare i turisti a un comportamento rispettoso nei confronti dell’ambiente e delle comunità locali. Solo attraverso un turismo più responsabile si potrà garantire un futuro sostenibile per questa incantevole regione, preservando la sua bellezza naturale per le generazioni a venire.

