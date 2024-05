Torna l’appuntamento con i treni storici in Lombardia: riparte la stagione in cui si può “viaggiare nel tempo”

20 itinerari immersi nel fascino di viaggiare come si faceva una volta alla scoperta delle location più suggestive della Lombardia a bordo dei treni storici

La stagione dei treni storici della Fondazione FS in Lombardia sta per ripartire, offrendo agli appassionati e ai curiosi l’opportunità di vivere un viaggio nel tempo attraverso paesaggi incantevoli e itinerari suggestivi della regione.

Promossa dall’assessorato ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, in collaborazione con Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane ed FS Treni Turistici Italiani, questa iniziativa rappresenta un modo unico per esplorare la storia ferroviaria italiana.

Con 20 circolazioni previste nel calendario di quest’anno, ci saranno numerose opportunità per salire a bordo di treni storici e scoprire la bellezza della Lombardia da una prospettiva diversa. Tra le novità più significative, spiccano le due circolazioni in treno d’epoca lungo l’itinerario Milano-Brescia-Desenzano e da Milano a Genova con l’ETR 252 ‘Arlecchino’, simbolo del boom economico degli anni ‘60 e del Made in Italy.

Si potrà portare gratis le proprie bici

Tra gli itinerari più apprezzati, vengono riproposti il Laveno Express per esplorare il lago Maggiore, il Lario Express da Milano e Monza per Como e Lecco, il Sebino Express verso il lago d’Iseo, il Lomellina Express da Milano a Mortara e il Besanino Express per Besana, Molteno e Lecco. Inoltre, sono previsti due treni storici sull’itinerario Milano-Chiavenna e tra Milano e Cremona.

Un’altra buona notizia per gli amanti delle due ruote è che sarà possibile trasportare gratuitamente le proprie biciclette a bordo dei treni storici, grazie a bagagliai appositamente attrezzati. Inoltre, i ragazzi fino a 14 anni viaggiano gratis. I biglietti per viaggiare sui treni storici possono essere acquistati su tutti i canali di vendita di Trenitalia, inclusi biglietterie, App e sito ufficiale.

Questa iniziativa non solo offre un’opportunità unica di esplorare la storia e la bellezza della Lombardia, ma contribuisce anche alla valorizzazione del patrimonio storico della ferrovia, con il supporto finanziario annuale di Regione Lombardia. Con un budget di 600.000 euro, di cui circa la metà destinata ai treni storici, si assicura il mantenimento e lo sviluppo di queste preziose risorse culturali e turistiche.

Di seguito vi lasciamo il calendario con le date degli itinerari:

Laveno Express: da Milano alla scoperta del lago Maggiore. Partenze previste domenica 5 maggio, 2 giugno, 8 settembre ;

; Lario Express da Milano e Monza per Como e Lecco. Partenze previste domenica 12 maggio e 13 ottobre ;

; Sebino Express da Milano al lago d’Iseo (Paratico). Partenze previste domenica 19 maggio, 16 giugno, 15 settembre e 20 ottobre ;

; Lomellina Express da Milano a Mortara. Partenze previste domenica 26 maggio e 29 settembre in occasione rispettivamente della manifestazione “Benvenuti in Lomellina” e della Sagra del Salame d’Oca;

in occasione rispettivamente della manifestazione “Benvenuti in Lomellina” e della Sagra del Salame d’Oca; Besanino Express da Milano per Besana, Molteno e Lecco. Partenze previste domenica 22 settembre e 27 ottobre ;

; Due treni storici sull’itinerario Milano – Chiavenna (domenica 23 giugno) e tra Milano e Cremona (domenica 17 novembre, per la Festa del Torrone).

Fonte: Regione Lombardia

