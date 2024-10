Ticket d’ingresso a Venezia: ecco chi dovrà pagare 10 euro

Fino a fine luglio 2025 per tutti i ponti e tutti i week end il ticket a Venezia per i turisti che prenotano tardi salirà da 5 a 10 euro. Il costo resterà invariato per chi pagherà almeno quattro giorni prima

Ticket di ingresso su 54 giorni all’anno a fronte degli attuali 29 e aumento da 5 a 10 euro per quei turisti che prenoteranno all’ultimo momento.

Arrivano le nuove disposizioni del Comune di Venezia riguardo al biglietto a pagamento per visitare la città antica lagunare: l’anno prossimo si darà inizio alla seconda fase di sperimentazione, un base alla quale chi prenota meno di quattro giorni prima di arrivare in città dovrà pagare 10 euro invece che 5.

Dieci euro per chi paga il contributo di accesso dopo il quart’ultimo giorno antecedente il giorno di accesso, si legge infatti nella nota dell’Amministrazione.

Il “contributo di accesso” è stato introdotto quest’anno, lo deve pagare solo da chi visita la città in giornata e viene chiesto solo dalle 8.30 alle 16. Non devono pagarlo i turisti che pernottano in una qualche struttura ricettiva, per i quali è già obbligatorio il pagamento della tassa di soggiorno, né – tra gli altri – i residenti e i bambini sotto ai 14 anni. Non devono pagare neanche le persone con disabilità e i loro accompagnatori, il personale delle forze armate, delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco.

Anche per l’anno 2025, infine, il contributo d’accesso non sarà applicato alle isole minori, tra cui il Lido di Venezia (compreso Alberoni e Malamocco), Pellestrina, Murano, Burano, Torcello, Sant’Erasmo, Mazzorbo, Mazzorbetto, Vignole, S. Andrea, La Certosa, S. Servolo, S. Clemente, Povegli. E non è nemmeno dovuto da chi transita a Piazzale Roma, Tronchetto o Stazione Marittima, senza accedere alla

Città antica.

