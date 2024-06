Ti porto nella magia della lavanda (a due passi da Roma): dove ammirare le fioriture più belle del Lazio

La fioritura della lavanda sta entrando nel pieno: scopri dove poter osservare questo spettacolo della natura a Roma e nel Lazio.

I mesi di giugno e luglio sono notoriamente dedicati alla fioritura della lavanda, un evento che attira sempre più visitatori e appassionati. I due mesi estivi rappresentano il periodo di massima esplosione floreale della lavanda, una pianta celebre per il suo intenso e piacevole profumo, ma anche per il caratteristico colore viola.

A Roma e nel Lazio, questo spettacolo della natura può essere ammirato in diverse località, con particolare concentrazione nei campi della Tuscia e nel Lavandeto di Roma.

Le distese viola a Cerveteri e Tuscania

La Tuscia, regione storica che si estende prevalentemente nella provincia di Viterbo, è celebre per le sue distese di lavanda: durante i mesi estivi, l’intera area si tinge di sfumature violacee, offrendo panorami indimenticabili e un’esperienza sensoriale unica. Le coltivazioni di lavanda, infatti, sono spesso parte di aziende agricole e agriturismi che sfruttano le proprietà della pianta sia a fini ornamentali sia per la produzione di prodotti derivati, come oli essenziali e cosmetici naturali.

Non lontano da Roma, nella campagna di Cerveteri, si trova una meta imperdibile per gli amanti della lavanda: il Parco degli Ulivi. Situato nella località di Borgo San Martino, il parco ospita un campo di lavanda e un casale che funge da location per eventi, una combinazione che rende il luogo particolarmente indicato per trascorrere una giornata all’aria aperta, immersi nei colori e nei profumi della natura.

Anche il comune di Tuscania, in provincia di Viterbo, è noto per le sue splendide fioriture di lavanda. Qui, le distese violacee si estendono lungo la valle del fiume Marta, creando un paesaggio da cartolina. Ogni anno, il 7 luglio, Tuscania celebra la Festa della Lavanda, un evento che attira visitatori da tutta la regione e non solo.

Anche in questo caso, la fioritura della lavanda rappresenta una grande occasione, in cui osservare la meraviglia della natura, partecipare agli eventi locali e scoprire i numerosi prodotti derivati dalla pianta.

La magia della lavanda a due passi da Roma

In questo contesto, si inserisce la Festa della Lavanda al Lavandeto di Roma, un evento che si svolge nei fine settimana di giugno e luglio. Il Lavandeto di Roma, situato nei pressi del Santuario del Divino Amore, è un luogo ideale per immergersi nella bellezza della lavanda in fiore. Durante i fine settimana, dalle 17.30 alle 20.30, il campo apre le sue porte ai visitatori, i quali avranno la possibilità di passeggiare tra le file di lavanda e di partecipare a numerose attività organizzate.

Il Lavandeto di Roma: un’oasi di pace e bellezza

Il Lavandeto di Roma è il primo del suo genere nella capitale. Nato come azienda agricola, il Lavandeto si è rapidamente affermato come un luogo di riferimento per gli amanti della lavanda. La struttura ospita un campo di Lavanda Angustifolia Officinale e un campo più piccolo di Lavanda Ibrida, conosciuta anche come Lavandino, varietà particolarmente apprezzata anche in Provenza, regione francese famosa per i suoi campi di lavanda.

Oltre alla semplice contemplazione delle piante in fiore, il Lavandeto di Roma offre una vasta gamma di attività. Tra queste, i servizi fotografici sono particolarmente popolari, permettendo ai visitatori di catturare ricordi indimenticabili in uno scenario incantevole. Inoltre, è possibile partecipare a laboratori, eventi privati, feste per bambini e persino godere di aperitivi immersi nel profumo della lavanda. Lo stand espositivo del Lavandeto propone diversi prodotti a base di lavanda, tra cui oli essenziali, candele e sacchetti profumati, ideali per portare a casa un pezzo di questa meravigliosa esperienza.

La fioritura della lavanda a Roma e nel Lazio è un evento che vale la pena vivere almeno una volta nella vita: che si scelga di visitare il Lavandeto di Roma o le distese della Tuscia, l’esperienza offre un’opportunità unica di connessione con la natura e di scoperta delle meraviglie che questa pianta può offrire. Le attività proposte, dai servizi fotografici agli aperitivi, dai laboratori ai mercatini, rendono ogni visita speciale e ricca di momenti indimenticabili.

Non resta che segnare sul calendario le date (ricapitoliamo: Lavandeto di Roma, aperto nei fine settimana dalle ore 17.30 alle 20.30 – Tuscania, Festa della lavanda, il 7 luglio) e prepararsi a vivere un’esperienza unica e affascinante tra le distese viola della lavanda in fiore.

