Ti portiamo nella Piccola Provenza piemontese (per ammirare una delle fioriture di lavanda più belle d’Italia)

Scopri il comune di Sale San Giovanni e le manifestazioni per la fioritura della lavanda: dal 15 giugno al 7 luglio prende vita un evento imperdibile.

Il periodo della fioritura della lavanda si sta avvicinando e per non perdere uno degli eventi più spettacolari che la natura ha da offrire, dovreste considerare l’idea di visitare un piccolo comune piemontese, un vero e proprio angolo di paradiso dove potrete ammirare la lavanda in tutto il suo splendore: stiamo parlando di Sale San Giovanni, borgo con poco più di 150 abitanti nella provincia di Cuneo.

Un’esplosione di colori e profumi

Dal mese di giugno, le colline di Sale San Giovanni, un pittoresco borgo situato nella Bassa Langa cuneense, si trasformano in un arcobaleno di colori.

I cespugli verdi argentati della lavanda si tingono di bluette, indaco, viola intenso e rosaceo, creando uno spettacolo naturale unico. Il cambiamento di colori è influenzato dalla luce del sole che si riflette sulle colline, dando vita a uno spettacolo dinamico che sembra dipinto su una tela vivente. La fioritura della lavanda avviene generalmente tra giugno e agosto, con un picco che può variare di anno in anno a seconda delle condizioni meteorologiche.

La rinascita di Sale San Giovanni

Con circa 150 abitanti, Sale San Giovanni ha saputo reinventarsi grazie alla coltivazione della lavanda e delle erbe aromatiche, diventando un’eccellenza nel settore officinale ed erboristico: non solo lavanda, ma anche issopo, camomilla, achillea, salvia, coriandolo e finocchio ricoprono le colline di questo borgo, creando un caleidoscopio di colori che vanno dal carta da zucchero al verde salvia, dall’écru al viola, fino al rosa.

La manifestazione “Non Solo Erbe”

Da oltre venti anni, Sale San Giovanni ospita “Non Solo Erbe”, una manifestazione regionale dedicata alle piante officinali che si tiene solitamente nel mese di giugno. Durante questo evento, i visitatori possono partecipare a visite guidate alle coltivazioni, immergendosi nei colori e nei profumi di un paesaggio unico, con la corona delle Alpi sullo sfondo e i campi di aromi del Midi francese di fronte.

La manifestazione include mostre, concerti, esibizioni di artisti di strada, visite culturali ai monumenti, convegni e numerosi stand che espongono piante officinali, prodotti erboristici, cosmetici, profumi e molto altro.

La fioritura della lavanda nel 2024

Per il 2024, il periodo di fioritura della lavanda a Sale San Giovanni è previsto tra la metà di giugno e l’inizio di luglio. Le visite guidate e gli eventi organizzati dal Comune si terranno nei weekend dal 15 giugno al 7 luglio. Durante questo periodo, il comune richiede un piccolo contributo per l’accesso ai percorsi che attraversano le coltivazioni di lavanda. Negli anni scorsi, questo contributo era di 2 euro a persona, una somma simbolica che aiuta a coprire le spese di mantenimento dei percorsi, garantire la sicurezza e fornire servizi essenziali). In cambio, i visitatori ricevono un braccialetto che permette l’accesso alla visita guidata delle chiese rappresentative del borgo, eseguite da professionisti.

Info utili

Per evitare assembramenti e garantire la sicurezza dei pedoni, durante i mesi di giugno e luglio le strade comunali di accesso alle coltivazioni saranno chiuse ai mezzi motorizzati, eccetto per i veicoli autorizzati e le persone diversamente abili munite di apposito bollino. Le strade saranno percorribili a piedi e in bicicletta, permettendo ai visitatori di godere appieno della bellezza dei campi di lavanda senza disturbi.

Un’esperienza sensoriale unica

Visitare Sale San Giovanni durante la fioritura della lavanda è un’esperienza che coinvolge tutti i sensi. Il profumo intenso della lavanda, mescolato con quello delle altre erbe aromatiche, crea un’atmosfera rilassante e terapeutica, mentre i colori accesi dei fiori, in contrasto con il verde delle colline e l’azzurro del cielo, sono in grado di offrire uno spettacolo visivo senza pari. Inoltre, il suono del vento che soffia tra i cespugli di lavanda ed il cinguettio degli uccelli completano il quadro, garantendo un sottofondo musicale degno di un posto del genere.

L’importanza della coltivazione della lavanda

La coltivazione della lavanda e delle altre erbe aromatiche ha avuto un impatto significativo sull’economia locale di Sale San Giovanni, visto che ha permesso di creare posti di lavoro e di attrarre turisti da ogni parte del mondo, contribuendo allo sviluppo sostenibile del territorio. La lavanda, con le sue proprietà officinali e aromatiche, è utilizzata in vari settori, dalla cosmetica alla medicina naturale, dalla cucina alla profumeria.

Sale San Giovanni rappresenta un esempio perfetto di come un piccolo borgo possa trasformarsi grazie alla valorizzazione delle risorse naturali. I suoi campi di lavanda non solo offrono uno spettacolo naturale indimenticabile, ma testimoniano anche l’ingegno e la determinazione di una comunità che ha saputo reinventarsi e prosperare.

Visitare Sale San Giovanni durante la fioritura della lavanda significa immergersi in un mondo di colori, profumi e serenità, un’esperienza che arricchisce l’anima e rinnova il legame con la natura.

Non serve andare lontano per trovare la bellezza: a volte, basta guardarsi intorno e scoprire che i tesori più preziosi sono proprio dietro l’angolo.

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al sito del comune di Sale San Giovanni.

