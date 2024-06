Sta per tornare la fioritura di agapanti ai Giardini di Villa della Pergola: è la più grande d’Europa

La storia della collezione risale alla fine dell’Ottocento, quando i primi proprietari inglesi introdussero gli Agapanti nei giardini, chiamandoli “Gigli del Nilo”. Il nome attuale fu dato nel 1905 dal Congresso Botanico della Nomenclatura di Vienna. L’architetto paesaggista Paolo Pejrone ha creato la collezione attuale durante il restauro del 2006, ispirandosi alle onde del mare della Riviera Ligure.

Durante le visite guidate, intitolate “Un mare di Agapanti e la storia di Villa della Pergola e delle sue collezioni”, i visitatori possono passeggiare tra le meraviglie naturali del parco, accompagnati da guide esperte. La fioritura degli Agapanti, con le sue infinite sfumature di azzurro, celeste, blu, bianco e viola, ha ispirato artisti come Monet e Chagall, oltre al poeta George Seferis.

Alassio, storicamente conosciuta come la città degli innamorati, ospita questa collezione rinomata, confermandosi una meta imperdibile per il turismo green e per gli amanti della natura e della bellezza.

Info utili

I Giardini sono aperti dal 23 marzo fino a novembre. L’accesso è consentito solo tramite visite guidate prenotate in anticipo. La durata della visita è di circa 80 minuti.

Gli orari sono i seguenti: tutti i giorni alle 9:30, 11:30, 15:00 e 17:00.

Si può accedere ai Giardini di Villa della Pergola a partire da 10 minuti prima dell’orario previsto per la visita. La visita inizia puntualmente all’orario indicato (9:30, 11:30, 15:00, 17:00). Non sarà consentito l’accesso a coloro che arrivano oltre 10 minuti dopo l’inizio della visita (9:40, 11:40, 15:10, 17:10). Non sono previsti rimborsi o modifiche degli orari (vedere Termini e Condizioni al momento dell’acquisto).

Biglietti

Biglietto di ingresso singolo: 18,00 euro

Biglietto ridotto: 14,00 euro

Parcheggio

I Giardini non dispongono di parcheggio per i visitatori. Di conseguenza, non è permesso parcheggiare alcun veicolo all’interno dei Giardini di Villa della Pergola né lungo la strada che porta ai Giardini. Vi suggeriamo di parcheggiare il vostro veicolo nei numerosi parcheggi disponibili ad Alassio (come il Parcheggio della Stazione Ferroviaria, il Parcheggio in Piazza Partigiani o il Parcheggio Don Bosco ad Alassio). I Giardini distano solo 10 minuti a piedi dalla Stazione Ferroviaria, da cui è possibile continuare a piedi.

Animali

A causa della presenza di piante rare, alcune delle quali possono essere velenose per gli animali, e della presenza di piccoli abitanti selvatici all’interno del Parco, non sono ammessi accettare animali domestici di nessuna taglia.

