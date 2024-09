Siamo stati all’Eco Village Resort Lino delle Fate: un resort immerso nella macchia mediterreanea e con 15 ettari di parco della biodiversità

Alla scoperta del Lino delle Fate, eco resort in provincia di Venezia che promette sostenibilità, rispetto per l'ambiente e servizi a 4 stelle.

Il Lino delle Fate Eco Village Resort non è solo un luogo da visitare: è un’esperienza che lascia il segno. Ogni sera, dopo cena, abbiamo passeggiato lungo i sentieri che attraversano il resort, respirando l’aria fresca e pervasa dal piretro nebulizzato e ammirando la natura che ci circondava. Non c’era nulla di più rilassante che perdersi tra i profumi della macchia mediterranea e osservare il cielo che si tingeva di colori tenui al tramonto.

Situato nella frazione di Bibione, in provincia di Venezia, il Lino delle Fate è un’oasi tra dune sabbiose e pinete, in cui la sostenibilità incontra il benessere. Ogni dettaglio del resort è stato pensato per ridurre l’impatto ambientale, dalla scelta dei materiali naturali alla gestione delle risorse energetiche. È un posto dove ci si sente davvero immersi nella natura, circondati da oltre 250.000 metri quadrati di verde incontaminato.

Il nome del resort ha radici profonde nel territorio, ispirato alla rara “stipa veneta”, chiamata anche “lino delle fate”. Durante le nostre passeggiate serali, tra una chiacchiera e l’altra, ci siamo spesso ritrovati a riflettere su quanto fosse unico un luogo così rispettoso dell’ambiente che lo ospita.

Un resort pet friendly

Una delle cose che più ci ha colpito è stata l’accoglienza riservata agli amici a quattro zampe, non solo il resort è pet-friendly, ma ha creato spazi pensati appositamente per i cani, come una doccia strategicamente posizionata al ritorno dalla spiaggia. Dopo una giornata di mare, non c’è niente di meglio che poter lavare il cane prima di rientrare nel bungalow.

Le unità abitative: bungalow in legno a basso impatto ambientale

E a proposito di bungalow, ognuno è una piccola oasi di tranquillità, i portici, ampi e accoglienti, ci hanno permesso di godere della sera all’aperto, magari con un buon libro o semplicemente lasciandoci cullare dai suoni della natura.

Ogni dettaglio del complesso turistico parla di sostenibilità: dall’energia geotermica utilizzata per il riscaldamento e il raffrescamento, all’irrigazione del verde che sfrutta l’acqua piovana, inoltre il resort è completamente gas free.

Il Parco della Biodiversità

Il resort si propone come esempio di turismo consapevole, basato sul rispetto della natura e su un’interazione armoniosa con l’ambiente. La struttura è completamente reversibile, con spazi edificati solo su una porzione di terreno precedentemente destinata all’agricoltura. Nessun albero è stato abbattuto durante la costruzione, anzi, sono state piantate 24.000 piante autoctone e creati corridoi ecologici che favoriscono la biodiversità.

Passeggiando nei dintorni del resort, si scopre però il cuore verde di questo paradiso: un Parco della Biodiversità che racchiude più di 40 specie vegetali e 50 specie animali. È un luogo in cui ci si sente parte di qualcosa di più grande, in cui ogni angolo racconta una storia di tutela ambientale e rispetto per la vita che ci circonda.

Il parco è visitabile tramite prenotazione con la quale è possibile partecipare a una visita guidata che permette di scoprire curiosità sulle specie locali e sul loro habitat.

Zanzara free ma nel rispetto della natura

Non è solo l’ambiente a rendere unico il Lino delle Fate, ma anche il benessere che si respira in ogni angolo. Sapevamo di trovarci in un posto speciale già dalla nostra prima sera, quando ci siamo accorti che, pur essendo immersi nella natura, non c’era traccia di zanzare. La soluzione adottata dal resort – un sistema naturale a base di piretro – ci ha permesso di godere delle nostre serate all’aperto senza pensieri, sapendo che la natura circostante continuava a prosperare in armonia.

Prodotti dell’orto e a chilometro zero

L’offerta gastronomica del resort non è da meno: piatti preparati con prodotti locali, freschi e a chilometro zero, ci hanno fatto scoprire i sapori autentici della zona, mentre ogni scelta, dalla raccolta differenziata alla gestione sostenibile dei rifiuti, contribuiva a farci sentire parte di un progetto più grande.

Un resort car free dove si possono fare attività all’aria aperta

Lasciate le macchine o voi che entrate… il resort dispone di un ampio parcheggio, dotato anche di colonnine elettriche per chi dovesse ricaricare la propria macchina, si possono noleggiare le biciclette direttamente in loco con cui volendo si può uscire anche dal resort.

Nel parco c’è un’area fitness all’aperto dove potersi allenare, due piscine e una piscina idromassaggio, in cui poter svolgere attività fisica o rilassarsi. Il resort poi come accennato in precedenza si sviluppa su un’area di più di 15 ettari, pertanto potrete trascorrere le serate a camminare in lungo e in largo per i sentieri del complesso turistico.

Il Lino delle Fate non è solo un resort, ma un luogo che invita a rallentare, a connettersi con la natura e a riflettere sul nostro impatto sul pianeta. Dopo averlo vissuto, possiamo dire che è uno di quei posti che, una volta scoperti, non si dimenticano più.

