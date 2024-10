Sei alla ricerca di un po’di adrenalina tra gli alberi? Scopri i migliori parchi avventura della Toscana

Scopriamo i parchi avventura più belli della Toscana: natura, sport e tante attività per una giornata all'insegna del divertimento

Sempre più persone scelgono di regalarsi un’esperienza unica in un parco avventura, il luogo perfetto per trascorrere del tempo in natura divertendosi.

All’interno dei parchi avventura non ci si annoia mai e sono molte le attività di cui poter usufruire, come le pareti per le arrampicate, i percorsi acrobatici sugli alberi e i ponti tibetani. Tutto si svolge in una modalità stimolante e in sicurezza, rendendo l’esperienza adatta sia agli adulti che ai bambini.

Queste strutture possono ospitarti per una giornata con gli amici, per una festa di classe o per un evento aziendale, rappresentando una fuga dalla routine quotidiana e un modo nuovo per godere del tempo libero in maniera dinamica.

I parchi avventura consentono inoltre di mettere alla prova i propri limiti fisici, e allo stesso tempo favoriscono la socializzazione e la condivisione all’aria aperta, per un’esperienza davvero ricca e appagante.

Se ti trovi in Toscana puoi scegliere fra un gran numero di parchi avventura fra colline, boschi e parchi nazionali. Ogni struttura offre diversi percorsi adattabili a varie difficoltà e livelli di esperienza.

Di seguito i 5 principali parchi avventura della Toscana con tutti i loro servizi pensati per farti trascorrere una giornata in natura all’insegna del divertimento.

Spider Park

Nella cornice della montagna pistoiese lo Spider Park è pronto ad ospitare ogni fascia di età, dai bambini agli adulti. Con 7 percorsi che richiamano i nomi di personaggi di fiabe e mitologia, il parco svolge le sue attività in piena sicurezza.

Gli utenti verranno vestiti dal personale addetto con un equipaggiamento completo con cui affrontare i percorsi in totale sicurezza: imbrago, casco e sotto-casco usa e gett, longe con carrucola, moschettone e connettore per linea di vita continua.

All’interno del parco vengono organizzate anche altre attività come escursioni nel bosco, orieentering e tiro con l’arco. Si possono inoltre organizzare eventi e feste di compleanno per trascorrere un giorno speciale in maniera innovativa e in natura.

Il parco è aperto tutti i giorni dalle 10:00 fino alle 18:00 e si trova in via Mammianese 719 Marliana (PT).

Selva del buffardello

Questo parco avventura, dedicato in particolare a bambini e ragazzi, si trova in Garfagnana nel territorio del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano.

I percorsi sono dieci: tre per bambini da 100 cm di statura e sette per ragazzi e adulti + 140 cm, di cui due accessibili anche da bambini alti almeno 130 cm, obbligatoriamente accompagnati da un adulto sui percorsi.

Per svolgere le attività in sicurezza gli ospiti vengono dotati di un’attrezzatura omologata, composta da imbracatura e casco.

I Percorsi avventura sono divertenti e allo stesso tempo hanno un obiettivo formativo perché i bambini vengono responsabilizzati, educati al gioco e hanno la possibilità di testare le attitudini psico-fisiche le doti emotive.

Il parco è aperto tutti i giorni con orario continuato 10:00-19:00 e si trova in Viale Eugenio Mattei, 11 55038 San Romano in Garfagnana (Lucca).

Saltalbero

Il parco avventura Saltalbero è situato tra i boschi e i prati presso la vallata del fiume Ombrone. Adatto a tutte le età, gli ospiti potranno cimentarsi con ponti tibetani, scale dei pirati, teleferiche, tronchi oscillanti ognuno seguendo il proprio percorso in base all’età e/o al grado di difficoltà preferito.

Ogni attività si svolge in sicurezza grazie al supporto di istruttori qualificati che provvederanno ad equipaggiarti ed addestrarti per arrampicarti in autonomia e massima sicurezza.

Oltre all’avventura potrai scegliere il relax su un’amaca all’ombra delle querce, festeggiare un giorno speciale con i tuoi cari oppure organizzare eventi team building.

Il parco si trova in Loc. Fontemaggio, 25 53040 Rapolano Terme ed è aperto con orario continuati 10:00 – 19:00. Per le aperture consultare il calendario online.

Il Gigante

Sulle colline di Firenze, a poca distanza dal centro del città, sorge il Gigante, il parco avventura più grande della Toscana. Pronto a soddisfare le esigenze tutti il parco offre percorsi a partire dai 3 anni.

I percorsi sugli alberi partono dal giallo, per i più piccoli, fino al nero e sono in ordine di età e di difficoltà crescente. Equipaggiati con i migliori materiali e dotati di imbracatura, casco, longe e carrucola sarete in grado di affrontare in autonomia e sicurezza i vari percorsi.

Per vivere un’esperienza completa è anche possibile partecipare a laboratori sensoriali e creativi, poiché il bosco è il luogo ideale sperimentare e vivere la natura.

Il Gigante si trova lungo Via Bolognese, all’altezza di Villa Demidoff. Per orari e aperture si consiglia di visualizzare il calendario sul sito internet.

Apua Park

La particolarità dell’Apua Park è di trovarsi presso un’area lungo mare di 28.000 mq di macchia mediterranea, dove è possibile affrontare zipline e diversi percorsi, posti a varie altezze da terra che, con l’aiuto di ponti tibetani, reti e passerelle, che permettono di passare da un albero all’altro in tutta sicurezza.

Il parco è dotato di 5 percorsi per persone con età minima di 8 anni ed altezza minima di 130 cm, bambini di età compresa tra i 6 e gli 8 anni possono salire se accompagnati da una persona adulta. Il percorso è una sfida di forza ed equilibrio, l’età minima per potervi salire è 14 anni.

Nell’area food e drink, che si affaccia sulla pineta, si possono gustare piatti del territorio preparati con materie prime a km zero. Tutti gli impasti, dalle pizze ai dolci, sono genuini e realizzati con grano toscano.

Il parco si trova in Via del Fescione, Massa (MS) ed è aperto dalle 17:00 alle 23:30 con ultimo ingresso alle 22:00.

