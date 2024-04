10 luoghi di Roma nascosta che (forse) non conosci

Scopri una Roma insolita e affascinante con questa lista dei 10 luoghi meno conosciuti della città eterna. Da piccole gemme nascoste a angoli segreti, c'è tanto da esplorare oltre i percorsi turistici tradizionali

Roma è uno dei luoghi più affascinanti del Pianeta, la sua caratteristica più straordinaria è che ovunque si volge lo sguardo, c’è sempre qualcosa di bello da vedere. È forse per questo motivo che tantissimi posti, pur essendo affascinanti, rimangono defilati, ecco 10 luoghi di Roma che forse non tutti conoscono.

Casina delle Civette

Il Museo della Casina delle Civette si trova all’interno del parco di Villa Torlonia a Roma ed è una delle bellezze nascoste della Capitale. Il suo nome deriva dal fatto che le civette sono uno decori ricorrenti nelle vetrate e nelle maioliche.

Giardino degli aranci

Con quasi 8 mila metri quadrati, il Giardino degli aranci (Parco Savello) è stato realizzato nei primi anni del 1900 dall’architetto Raffaele De Vico ed è uno dei tre belvedere romani assieme al Pincio e al Gianicolo.

L’orologio ad acqua del Pincio

È l’unico modello di idrocronometro collocato all’interno di un giardino pubblico in Italia e si trova nel viale dell’Orologio del Pincio a Roma. La particolarità di questo orologio a quattro quadranti, sta nel suo funzionamento che è garantito dall’acqua sottostante che aziona sia il pendolo che la suoneria.

Villa Aldobrandini

Villa Aldobrandini è un giardino pensile seicentesco, vicino al Rione Monti e in prossimità dei Mercati di Traiano. Acquisita dagli Aldobrandini, la Villa ospita antichi marmi e notevoli dipinti, ma è sicuramente la ricca vegetazione a dare un tocco in più a questo splendido giardino purtroppo poco conosciuto.

Quartiere Coppedè

In ogni direzione, Roma regala spettacoli di bellezze architettoniche, ma c’è un quartiere che si distingue per il suo scenario surreale e, a tratti, stravagante: il quartiere Coppedè. Qui, 26 palazzine e 17 villini si fondono armoniosamente nel tessuto urbano del quartiere Trieste, creando un’atmosfera unica e affascinante.

Cimitero acattolico per stranieri

In un angolo di Roma a lato della Piramide Cestia, c’è il cimitero acattolico per gli stranieri al Testaccio, un luogo che come indica il nome stesso, accoglie le spoglie dei non cattolici stranieri.

Giardino giapponese

L’istituto Giapponese di Cultura a Roma ha un famoso giardino che apre al pubblico solo in alcuni periodi dell’anno per delle visite gratuite che registrano sempre il tutto esaurito.

Roseto comunale di Roma

Il Roseto Comunale di Roma, ad ingresso libero e gratuito, ospita oltre 1000 varietà di rose botaniche, antiche e moderne, provenienti da tutto il mondo. Ogni anno nel mese di maggio qui si svolge il Concorso Internazionale Premio Roma, dedicato alle più belle nuove varietà di rose.

Via Nicolò Piccolomini

Via Nicolò Piccolomini è posizionata nei pressi del Gianicolo e nasconde un’illusione ottica davvero straordinaria. Infatti qui, si può ammirare la cupola di San Pietro come non si è mai fatto. Percorrendo la via, osservando la cupola, ed ecco che più ci si avvicina, più il Cupolone si allontana. Si tratta di un curioso effetto ottico, dovuto alla disposizione degli edifici e al punto di osservazione.

Piccola Londra

Pochi sono a conoscenza del fatto che la Città Eterna possieda tra i suoi quartieri caratteristici anche una sorta di “Piccola Londra”. Questo luogo, uno dei suoi tesori meno conosciuti e celebrati, è spesso definito così. Il suo nome non evoca spesso ricordi neanche tra i residenti della città. Tuttavia, questo fa parte del fascino ineguagliabile di Roma, che si rivela costantemente come un’esperienza da scoprire.