Rocchetta Mattei: tutto quello che devi sapere per visitare il castello incantato nella Valle del Reno

Rocchetta Mattei, tutte le info sul castello surreale costruito dal padre dell’elettromeopatia

Rocchetta Mattei è un affascinante labirinto di torri e scale monumentali, un luogo intriso di storia e di un’aura misteriosa. Fu eretta nell’Ottocento su impulso del conte Cesare Mattei, e è proprio a lui e al suo collaboratore Mario Venturoli che è legato uno dei più grandi enigmi di questo luogo. Ssi trova nell’Appennino settentrionale nella località Savignano, in provincia di Bologna. Sorge su una rocca molto suggestiva, ben visibile da lontano.

Costruita nella seconda metà del 19secolo, Rocchetta Mattei è un mix tra lo stile medievale e quello moresco. È stata la dimora del conte Cesare Mattei, letterato e politico insignito di questo titolo da papa Pio IX. Il suo castello ha ospitato diversi personaggi illustri, da Ludovico III di Baviera e lo zar Alessandro II.

Oltre che per osservarla meravigliosa visuale dalle finestre di Rocchetta Mattei in realtà, molti si recavano dal conte per sottoporsi alle sue miracolose cure mediche.

Dopo la morte della madre, Mattei aveva abbandonato l’idea delle cure tradizionali e iniziato a studiare una “nuova medicina”. E proprio la dimora emiliana era stata il luogo dove tra la direzione dei lavori di costruzione, aveva studiato la scienza medica empirica, l’elettromeopatia, che praticava appunto presso il castello.

Oggi Rocchetta Mattei è di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna che si occupa della manutenzione.

Emblema inconfondibile della Valle del Reno, la Rocchetta Mattei è da sempre punto di riferimento fondamentale nella zona e meta amatissima. L’intervento di recupero non poteva non considerare, sin dalla sua genesi, queste caratteristiche; già dall’acquisizione del castello l’operazione si è intesa volta non al solo restauro del bene architettonico, ma ad una più ampia valorizzazione del medesimo, al fine di realizzare un polo multifunzionale a livello nazionale e internazionale, tappa irrinunciabile nell’ambito del percorso culturale, artistico ed eno-gastronomico del nostro Appennino, si legge sul sito della Fondazione.

I lavori sono durati circa 7 anni e il risultato è quello che vedete in queste immagini, un esempio di edificio perfettamente incastonato nel paesaggio. Dal 2015 il castello è riaperto al pubblico ed è visitabile su prenotazione ma solo per 2/3.

Dal mese di aprile poi, è possibile celebrare il matrimonio in forma civile nell’affascinante Sala dei Novanta e noleggiare per quattro ore l’intero edificio.

Rocchetta Mattei e l’elettromeopatia

La leggenda narra che qui i due uomini riuscirono a sviluppare una disciplina tanto misteriosa quanto affascinante: l’elettromeopatia. Questa pratica si basava sulle teorie omeopatiche di Samuel Hahnemann e prometteva di lenire i malanni. La voce su queste cure miracolose si diffuse rapidamente, trasformando il castello in una clinica molto frequentata, dove i malati cercavano sollievo e guarigione attraverso pratiche ancora oggi avvolte dal mistero.

Questo intrigante capitolo della storia della Rocchetta Mattei continua a suscitare fascino e curiosità, alimentando il desiderio di scoprire più a fondo i segreti nascosti di questo luogo suggestivo.

Rocchetta Mattei orari e biglietti

La Rocchetta Mattei, un luogo intriso di storia e fascino, attende i visitatori secondo un calendario predefinito consultabile nella sezione “prenota”. Il costo del biglietto intero è di € 10,00.

Per immergersi nell’esperienza di visita, è indispensabile essere accompagnati da una guida che conduce piccoli gruppi attraverso le meraviglie del castello. La prenotazione è quindi essenziale poiché consente di organizzare i gruppi in modo ottimale.

Si prega di notare che, per preservare l’ambiente e garantire la sicurezza di tutti, non è consentito l’accesso al castello con animali di nessun tipo. Inoltre segnaliamo che non è consentito l’utilizzo di passeggini all’interno della struttura.

Orari di apertura

Rocchetta Mattei non è accessibile tutti i giorni, ma solamente nei weekend, salvo eccezioni per le visite esclusive. Nel dettaglio, è aperta al pubblico il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 15:00 durante il periodo invernale, e dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:30 durante quello estivo.

Prezzi dei biglietti

Il prezzo del biglietto d’ingresso per visitare la Rocchetta Mattei è di 10 € per l’intero e 5 € per il ridotto.

Alcuni giorni è possibile visitare la Rocchetta gratuitamente:

Fino a maggio, la prima domenica del mese l’ingresso è gratuito.

Da giugno a dicembre, l’ingresso è gratuito il primo sabato del mese.

Le visite guidate hanno un numero massimo di partecipanti, e con l’afflusso gratuito potrebbe essere necessario rimandare la visita. Consigliamo pertanto di prenotare anticipatamente sul sito ufficiale della Rocchetta Mattei.

Per chi desidera un’esperienza esclusiva, sono disponibili diverse opzioni di prezzo per visitare la Rocchetta Mattei in modo privilegiato.

