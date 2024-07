La Via dell’Amore è…riaperta! Torna completamente accessibile il pittoresco sentiero delle 5 Terre chiuso da 12 anni

Finalmente la Via dell’Amore torna ad essere percorribile: fino all’8 agosto solo per i residenti, poi dal 9 via libera anche ai turisti su prenotazione e a pagamento

Dopo una chiusura durata 12 anni, la celebre Via dell’Amore, il pittoresco sentiero pedonale che unisce Riomaggiore e Manarola nelle Cinque Terre, è finalmente di nuovo accessibile. Questo percorso è rinomato per la sua bellezza e per il panorama mozzafiato che offre sul mare ligure.

La chiusura era avvenuta nel 2012 a causa di una frana che aveva causato danni significativi e ferito alcuni turisti. Ora il sentiero ha riaperto sabato 27 luglio, dopo la conclusione di un lungo e complesso progetto di restauro. Dopo l’apertura parziale dello scorso anno, ora il tratto di 900 metri è completamente percorribile.

Gli interventi, iniziati nel gennaio 2022, hanno comportato il consolidamento della parete rocciosa e l’installazione di una rete di sicurezza, oltre alla piantumazione di 8.800 piante per rinforzare il paesaggio. Il costo totale dei lavori è stato di oltre 23 milioni di euro, con finanziamenti provenienti dalla Regione Liguria, dal ministero della Cultura e dall’Associazione della Protezione Civile.

Dal 9 agosto sarà aperto a tutti (ma su prenotazione e a pagamento)

Fino all’8 agosto, però, la Via dell’Amore sarà accessibile solo ai residenti e agli ex residenti delle Cinque Terre, di Levanto e della Spezia, così come ai possessori di seconde case a Riomaggiore e ai loro familiari.

Dal 9 agosto, poi, via libera all’apertura del sentiero anche ai turisti, ma solo su prenotazione fino a 72 ore prima e con un biglietto a pagamento come quota aggiuntiva di €10,00 applicata ad ogni tipologia di Cinque Terre Card.

I visitatori potranno accedere in gruppi di 100 persone ogni quarto d’ora, con un limite massimo di 400 persone per ora. L’accesso sarà a senso unico, da Riomaggiore a Manarola. Gli orari saranno dal 1° novembre al 31 marzo dalle 9.30 alle 17 e dal 1° aprile al 31 ottobre dalle 8.00 alle 19.00.

Non ci saranno invece restrizioni per i residenti, ex residenti e proprietari di seconde case che potranno accedere sempre senza prenotazione e senza biglietto e potranno percorrere la Via in entrambe le direzioni senza restrizioni di tempo.

Il ritorno della Via dell’Amore ha suscitato polemiche, soprattutto per il costo aggiuntivo richiesto ai turisti oltre al biglietto per il Parco Nazionale delle Cinque Terre. Le critiche riguardano principalmente le modalità di gestione del turismo di massa, con alcune associazioni locali che avevano avviato campagne per promuovere la gratuità del percorso.

Nonostante le controversie, la riapertura del sentiero rappresenta un importante passo avanti per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio naturale delle Cinque Terre, con l’obiettivo di preservare l’area e migliorare la gestione del turismo nella regione.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Comune di Riomaggiore

Ti potrebbe interessare anche: