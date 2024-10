Questo è il borgo più amato d’Italia del 2024

Nella prestigiosa cornice del TTG Travel Experience di Rimini, che da anni rappresenta un punto di riferimento per il turismo internazionale, è stato ufficialmente decretato il borgo più amato d’Italia per il 2024.

Il premio, che quest’anno si è arricchito di una nuova categoria dedicata ai borghi Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, ha incoronato il comune di Peccioli, in Toscana, come il vincitore assoluto, e ha vinto il Premio Borgo più amato d’Italia 2024.

Il vincitore: Peccioli

Peccioli è salito sul podio grazie alla capacità di affascinare i visitatori con un ottimo mix di arte, storia e innovazione. Il borgo è infatti uno scrigno di bellezze architettoniche e paesaggistiche, che ha anche saputo distinguersi per la vocazione nel voler sperimentare dei progetti d’avanguardia. Non a caso, negli ultimi anni, Peccioli si è affermato come modello di innovazione sostenibile, unendo la tradizione all’adozione di tecnologie moderne per migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini e dei turisti. La combinazione tra una forte identità culturale, un’offerta turistica autentica ed un’esperienza immersiva ha fatto sì che questo piccolo gioiello della provincia pisana emergesse tra le altre località premiate.

Il secondo e il terzo posto sul podio

Dietro Peccioli si sono classificati Ripatransone, borgo marchigiano dal richiamo medievale, che ha ottenuto il secondo posto grazie al patrimonio storico e artistico ben conservato, e Petralia Sottana, in Sicilia, che ha conquistato la terza posizione per la bellezza naturale e le tradizioni locali. Ciò che accomuna i borghi vincitori, oltre l’indiscussa bellezza, è la qualità dell’accoglienza, fattore sempre più determinante nella percezione turistica contemporanea.

L’iniziativa, denominata “Italia Destinazione Digitale” e organizzata da The Data Appeal Company – Gruppo Almawave, si basa su un’analisi dettagliata delle cosiddette “tracce digitali” lasciate dagli utenti sul web. Grazie a tecnologie avanzate di intelligenza artificiale, sono state esaminate ben 32 milioni di contenuti online, che hanno riguardato quasi 800 mila punti di interesse sparsi in tutto il territorio italiano, tra cui strutture ricettive, ristoranti, attrazioni culturali e turistiche. I dati raccolti, riferiti al periodo che va dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024, hanno permesso di stilare una classifica aggiornata delle destinazioni turistiche più apprezzate.

Altri premi

Accanto al premio per il borgo più amato, l’edizione 2024 degli Oscar del Turismo ha assegnato riconoscimenti anche a livello regionale e internazionale. Tra i vincitori, spicca il Veneto, che si è aggiudicato il titolo di “Destinazione con la Migliore Reputazione” online, superando la Basilicata e il Trentino. Il premio per la “Migliore Offerta Enogastronomica” è andato a Ragusa, in Sicilia, mentre il Parco della Maiella, in Abruzzo, è stato eletto la destinazione italiana preferita dagli stranieri.

L’annuale cerimonia di premiazione rappresenta lo spunto perfetto per riflettere su come i borghi italiani, pur preservando la loro autenticità, possano continuare a evolversi e a migliorare l’esperienza offerta ai turisti. In questo senso, la vittoria di Peccioli dimostra quanto la combinazione tra tradizione e innovazione sia la chiave per conquistare i cuori dei viaggiatori odierni.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: