Questo borgo toscano, famoso per le sue terme, è stato inserito nella lista dei migliori borghi turistici del mondo

San Casciano dei Bagni, immerso nella campagna toscana, è famoso per le sue terme e per i recenti ritrovamenti archeologici, ed è stato inserito nella lista dei migliori borghi turistici del mondo

Immerso nella suggestiva campagna toscana, San Casciano dei Bagni si è conquistato un posto d’onore tra i 55 Best Tourism Villages 2024 selezionati dall’Un Tourism. Questo prestigioso riconoscimento premia le destinazioni rurali che hanno saputo valorizzare il proprio patrimonio culturale, naturale e tradizionale attraverso un modello di turismo sostenibile e inclusivo.

Questo borgo che incanta con il suo mix unico di bellezze, conosciuto principalmente per le sue acque termali, che sgorgano a una temperatura costante di 40 gradi da decine di sorgenti, il borgo è un luogo dove il tempo sembra essersi fermato.

Le terme e il fascino della natura

San Casciano deve il suo nome alle terme, frequentate fin dall’antichità per le loro proprietà benefiche. Le sorgenti si trovano sparse nel territorio e sono immerse in un paesaggio collinare che abbraccia il borgo con la sua quiete e bellezza. Camminando tra le stradine di pietra, si possono ammirare scorci unici sulla campagna toscana, dove il verde delle colline si fonde con il fascino dei casali e degli uliveti.

Le straordinarie scoperte archeologiche

Negli ultimi anni, San Casciano ha guadagnato notorietà internazionale grazie a una scoperta eccezionale: un santuario termale di epoca etrusca e romana, dove sono state ritrovate oltre 20 statue di bronzo perfettamente conservate, migliaia di monete e reperti votivi. Non solo, tra i ritrovamenti spiccano statue votive, inclusa una rappresentazione del dio Apollo, e oltre 10.000 monete antiche. Questi reperti, provenienti da un antico santuario termale, offrono una rara testimonianza del culto delle acque praticato in epoca etrusca e romana. Conservati in uno stato eccezionale grazie alle proprietà protettive delle sorgenti termali, i manufatti aggiungono nuovi dettagli alla storia culturale e religiosa di un luogo già ricco di fascino e tradizione.

Un tesoro unico che racconta la lunga storia del borgo e il profondo legame tra le sue acque e le civiltà che lo hanno abitato. Questi reperti, in fase di studio, aggiungono una dimensione culturale e storica alle attrazioni del luogo.

Oltre alle terme e alle testimonianze storiche, il borgo offre un’esperienza completa per chi ama la Toscana più autentica.

Passeggiando tra i vicoli, si incontrano piccoli negozi artigianali, enoteche e trattorie dove è possibile gustare i sapori del territorio, dai pici fatti a mano ai vini locali. Gli amanti della natura possono avventurarsi tra i sentieri che si snodano tra le colline, ideali per chi ama le passeggiate e i trekking.

