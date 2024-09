Questi sono i parchi avventura più belli della Lombardia sia per adulti che per bambini

Scopriamo i migliori parchi avventura della Lombardia, luoghi per sportivi e famiglie in cui dedicare del tempo alla scoperta della natura ed alla pratica di attività fisica.

La Lombardia è una regione ricca di paesaggi naturali dotati di grande bellezza, i quali permettono un’ampia gamma di attività all’aperto. Tra queste, i parchi avventura rappresentano una delle attrazioni più divertenti e coinvolgenti per chiunque desideri trascorrere una giornata immerso nella natura, affrontando sfide e percorsi sospesi tra gli alberi.

In questo articolo abbiamo selezionato i migliori parchi avventura della Lombardia, ognuno con le sue peculiarità e attrazioni uniche.

Jungle Raider Park

Il Parco avventura Jungle Raider Park è il pioniere dei parchi avventura sospesi sugli alberi, costruito e gestito da Italiana Parchi , leader in Italia nella costruzione di parchi avventura, offre percorsi di abilità aerea che si snodano tra tronchi, passerelle di legno, ponti nepalesi e liane che connettono un albero all’altro.

Qui, è possibile trascorrere una giornata all’aria aperta in modo unico, combinando divertimento ed esercizio fisico con l’immersione nella natura. Il tutto avviene in totale sicurezza, grazie alla costante presenza dei nostri istruttori qualificati, che accompagnano i visitatori durante tutta la loro esperienza. Inoltre, i parchi sono progettati per essere eco-sostenibili, con un’attenzione particolare alla protezione dell’ambiente.

Il Jungle Raider Park di Civenna, situato nei pressi del Lago di Como, è il più grande della Lombardia. Con i suoi dieci percorsi di difficoltà variabile, offre sfide per tutte le età, inclusi due percorsi baby dedicati ai bambini a partire dai tre anni. Immerso in un’area boschiva suggestiva, il parco è l’ideale per una giornata all’insegna dell’avventura e del contatto con la natura.

Il Jungle Raider Park di Margno, situato in Valsassina, è un altro gioiello della catena. Qui i percorsi, denominati Bimbi, Aria, Vento, Tifone e Tornado, variano in base all’altezza da terra e alla difficoltà, offrendo un’esperienza adatta a tutta la famiglia. La località del Pian delle Betulle, dove si trova il parco, aggiunge ulteriore fascino grazie alla sua bellezza naturale.

Infine, il Jungle Raider Park di Albavilla si distingue per la sua ambientazione unica in una foresta di abeti americani. Con undici percorsi, di cui cinque adatti ai piccoli esploratori, il parco offre un mix perfetto di avventura e relax, grazie anche alla presenza di ampi prati verdi e aree picnic. È il luogo ideale per una giornata all’aria aperta, lontano dal caos cittadino.

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al sito del parco.

Larix Park

Situato a Livigno, il Larix Park è uno dei parchi avventura di riferimento in Valtellina e in tutta la Lombardia. Aperto dalla primavera all’autunno, offre dieci percorsi sospesi tra gli alberi, con carrucole, liane, reti e slitte, adatti a visitatori di tutte le età. Grazie alla sua ubicazione tra larici millenari, il parco regala un’esperienza davvero unica, combinando divertimento, esercizio fisico e un’immersione totale nella natura.

Il Larix Park è facilmente accessibile, trovandosi a pochi passi dal centro di Livigno e ben collegato dai mezzi pubblici. È una scelta eccellente per famiglie e gruppi di amici, ma anche per chi cerca un’alternativa originale per eventi come gite scolastiche o team building aziendali. La sicurezza è garantita da un sistema di moschettoni in linea vita continua e dalla presenza costante dello staff, che assiste i visitatori in ogni fase del percorso.

Prima di iniziare l’avventura, ogni visitatore riceve l’attrezzatura necessaria, che comprende casco, imbracatura e moschettoni. Il briefing iniziale è fondamentale per apprendere le nozioni base e affrontare i percorsi in sicurezza. Il parco offre un buon numero di percorsi, dai più semplici ai più impegnativi, rendendolo perfetto per chiunque voglia mettere alla prova le proprie capacità o semplicemente godersi una giornata diversa dal solito.

Adventure Land Borno

Nato nel 2007 da un’idea di tre amici maestri di sci, il Parco Avventura Adventure Land di Borno si è rapidamente affermato come uno dei parchi più attrezzati e affascinanti d’Italia. Situato nell’Altopiano del Sole, il parco è completamente immerso nei boschi, a garanzia di un’esperienza a stretto contatto con la natura.

Adventure Land propone otto percorsi acrobatici sospesi tra gli alberi, con altezze che variano da 1 a 18 metri. I visitatori possono divertirsi attraversando ponti tibetani, lanciandosi con liane e superando passerelle oscillanti, il tutto in totale sicurezza. Il parco è tra i pochi in Italia ad adottare un sistema di moschettoni che garantisce la sicurezza al 100%, insieme al nuovo sistema a “linea vita continua” per i percorsi dei più piccoli.

Con un totale di 80 piattaforme distribuite lungo i percorsi, Adventure Land offre una sfida adatta a ogni livello di abilità. È il luogo ideale per testare equilibrio, coraggio e concentrazione, superando i propri limiti e rafforzando lo spirito di squadra con amici e compagni d’avventura.

Adventure Park Lago di Garda

Situato vicino alle meravigliose sponde del Lago di Garda, l’Adventure Park Lago di Garda offre un’esperienza davvero imperdibile. Immerso in un contesto naturale di straordinaria bellezza, il parco propone percorsi avventura sospesi tra gli alberi, adatti a bambini e adulti. I percorsi, che includono ponti tibetani, tronchi sospesi e zip-line, sono progettati per mettere alla prova il coraggio e l’abilità dei partecipanti, sempre in condizioni di totale sicurezza.

Il parco ha sviluppato un innovativo sistema di sicurezza che, grazie alla tecnologia Clic-it, impedisce ai partecipanti di sganciare contemporaneamente entrambi i moschettoni, garantendo così un’esperienza sicura e serena. I percorsi sono certificati e costantemente monitorati da professionisti, per garantire il massimo standard di sicurezza.

Oltre ai percorsi avventura, l’Adventure Park Lago di Garda offre anche attività collaterali come tour in quad e noleggio di e-bike, che permettono di esplorare le colline moreniche e i paesaggi circostanti, rendendo la visita un’esperienza completa e ricca di emozioni.

Parco Avventura Torre Boldone

Per chi cerca un’esperienza avventurosa senza allontanarsi troppo dalla città, il Parco Avventura di Torre Boldone è la soluzione ideale. Edificato ai piedi della Valle Seriana, a pochi minuti dal centro di Bergamo, il parco offre percorsi sospesi in un contesto urbano, permettendo ai visitatori di sfuggire al caos cittadino e immergersi in un’esperienza di adrenalina e relax.

I percorsi sospesi del parco si sviluppano in un’area verde pubblica, rendendo l’avventura accessibile a tutti, anche a chi non ha mai provato prima questo tipo di esperienza. I visitatori possono scegliere tra diversi percorsi, adatti a tutte le età e livelli di abilità. Dopo un breve percorso pratica, necessario per familiarizzare con l’attrezzatura e le altezze, i partecipanti possono affrontare i percorsi veri e propri, sempre sotto la supervisione di personale qualificato.

Il Parco Avventura di Torre Boldone è facilmente raggiungibile in auto, con i mezzi pubblici o in bicicletta, grazie alla vicinanza con la pista ciclabile. La Valle Seriana, con le sue bellezze naturali e le numerose attività disponibili in ogni stagione, rappresenta una meta ideale per completare la giornata con escursioni, visite culturali o esperienze enogastronomiche.

