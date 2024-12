Questi sono i cammini che puoi fare a novembre e dicembre (anche di uno o due giorni)

Chi l'ha detto che in autunno o in inverno non si possa organizzare un bel cammino? Anche che duri due o tre giorni, ma anche solo affrontare una tappa di cammini più lunghi. Il contatto con la natura e con sé stessi quando si cammina è ottimale anche se solo per 12 ore

Camminare immersi nella natura non è solo un’attività estiva, anzi, con il solleone di agosto è anche un’attività che risulta più faticosa e pericolosa. Ma chi l’ha detto che in autunno o in inverno non si possa partire per un cammino, anche breve?

Anche in autunno e inizio inverno ci sono percorsi che regalano scenari mozzafiato, aria pura e il piacere del trekking. In particolare, novembre e dicembre sono mesi ideali per godere dei colori del foliage, della quiete delle basse stagioni e di temperature spesso perfette per camminare senza troppa fatica. Ricordiamo comunque l’importanza di un buon equipaggiamento (quello per ogni stagione).

Ecco tre splendidi cammini da scoprire in Italia, ideali per questi mesi.

Sentiero del Viandante, da Lecco a Colico (Lombardia)

Questo percorso, che si snoda lungo le sponde del Lago di Como, è perfetto per chi cerca un cammino facile ma ricco di panorami suggestivi. Lungo circa 45 km, il Sentiero del Viandante si sviluppa tra boschi, borghi pittoreschi e viste mozzafiato sul lago.

Un itinerario adatto a tutti, che diventa leggermente impegnativo se affrontato in 3 giorni anziché in 4. Le tappe intermedie includono Lierna, Varenna e Dervio, con una breve deviazione verso l’interno a Genico.

Novembre è il periodo ideale per percorrerlo: l’aria fresca e i colori caldi dell’autunno rendono l’esperienza unica, con il foliage che dipinge i boschi in sfumature dorate. Grazie alla capillarità dei mezzi pubblici da Lecco, è anche facile da organizzare.

Via dell’Essenza, Isola d’Elba (Toscana)

L’Isola d’Elba è incantevole in ogni stagione, ma l’autunno la rende ancora più speciale. La Via dell’Essenza è un cammino costiero di 67 km, suddiviso in 8 tappe, che abbraccia l’intera isola. Ogni tratta prende il nome da un’essenza botanica e si ispira al mese in cui questa fiorisce.

Ideato dalla Fondazione Acqua dell’Elba in collaborazione con Legambiente, il percorso offre un’esperienza immersiva nella natura, con una vista costante sul mare e sentieri adatti a escursionisti di ogni livello, famiglie e scolaresche.

Camminare lungo le spiagge e i sentieri dell’Elba, ammirando flora e fauna, è un’esperienza rilassante e rigenerante. I tratti variano dai 6 ai 15 km, perfetti per essere percorsi con calma, godendosi la magia del paesaggio.

Cammino Materano, da Bari a Matera (Puglia, Basilicata)

Il Cammino Materano è un’esperienza che unisce il piacere del trekking alla scoperta di luoghi ricchi di storia e spiritualità. Il percorso classico della Via Peuceta si estende per circa 170 km e collega la Basilica di San Nicola a Bari con i celebri Sassi di Matera, attraversando borghi suggestivi come Altamura e Gravina.

Novembre è il mese ideale per affrontarlo: il clima mite consente di godersi appieno il cammino, evitando il caldo estivo. Si attraversano uliveti, pianure, boschi di querce e conifere, oltre a chiese rupestri e lame carsiche.

Questo percorso non è solo un viaggio fisico, ma anche un’occasione per riflettere e rallentare, immersi nella bellezza autentica del Sud Italia.

Cammino di Francesco: da Rieti a Greccio, un viaggio tra natura e spiritualità

Il tratto che collega Rieti al Santuario di Greccio è uno dei più significativi del Cammino di Francesco. Questo percorso, lungo circa 13 km, attraversa un territorio ricco di suggestioni, immerso nella natura e carico di storia. Camminare qui significa ripercorrere i passi di San Francesco, che scelse questi luoghi per realizzare il primo presepe vivente nel 1223, dando vita a una tradizione che oggi è simbolo di pace e condivisione in tutto il mondo.

Partendo da Rieti, si attraversano boschi rigogliosi e stradine che si snodano tra campi e vallate, dove la quiete è interrotta solo dal canto degli uccelli e dal fruscio delle foglie. Questo tratto è particolarmente piacevole in inverno, quando l’aria fresca e la luce tenue creano un’atmosfera raccolta e quasi magica. Ogni passo porta verso Greccio, un piccolo borgo medievale arroccato sulle colline, che custodisce il celebre santuario dedicato al presepe.

L’arrivo è un momento impattante, il Santuario di Greccio si erge maestoso, con la sua architettura semplice e suggestiva che sembra fondersi con la roccia. Dalla terrazza si gode di una vista straordinaria sulla valle sottostante, un panorama che invita alla contemplazione e al silenzio. La visita al santuario permette di immergersi ancora di più nello spirito del luogo, con spazi che raccontano la storia di San Francesco e della sua visione di un mondo più semplice e autentico.

Questo cammino è affrontabile in 4-5 ore, offre un’esperienza completa che unisce il piacere del trekking a un viaggio interiore. Perfetto per chi cerca una pausa dai ritmi frenetici, è un percorso che invita a rallentare, ascoltare e riscoprire il legame profondo con la natura e con se stessi.

Via degli Abati: la tappa da Bobbio a Coli

Il tratto della Via degli Abati che collega Bobbio a Coli è un percorso di circa 12 km che unisce natura e storia, regalando un’esperienza immersiva nel cuore delle valli piacentine. Partendo da Bobbio, uno dei borghi più belli d’Italia, famoso per il Ponte Gobbo e l’Abbazia di San Colombano, si cammina lungo sentieri che attraversano boschi di querce e castagni e offrono vedute mozzafiato su colline e montagne.

Questo percorso, con una difficoltà media, è perfetto per essere affrontato in 4-5 ore. I tratti in salita, sebbene non particolarmente impegnativi, richiedono un minimo di preparazione, ma la bellezza dei panorami ripaga ogni sforzo. Camminando, si alternano momenti di tranquillità tra la natura e scorci che si aprono sulle vallate circostanti, regalando una sensazione di pace unica.

L’arrivo a Coli è altrettanto suggestivo, questo piccolo borgo immerso nel verde offre viste incantevoli sull’Appennino e un’atmosfera raccolta, ideale per concludere il cammino con una pausa rigenerante. L’inverno dona a questo percorso una magia particolare, con il silenzio della stagione che esalta la bellezza dei paesaggi e invita alla riflessione.

