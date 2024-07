Questi sono i 5 parchi avventura più belli del Lazio per adulti e bambini (da non perdere)

Scopriamo i 5 parchi avventura più belli del Lazio: natura, cibo, attività fisica e divertimento vi aspettano!

I parchi avventura sono diventati una delle mete preferite per chi cerca un’esperienza all’aperto che sia in grado di unire adrenalina, divertimento e contatto con la natura.

Queste strutture offrono una vasta gamma di attività, dai percorsi acrobatici sugli alberi ai ponti tibetani, dalle pareti di arrampicata alle zip line, il tutto realizzato in un ambiente sicuro e stimolante, sia per gli adulti che per i bambini. Perfetti per una giornata in famiglia, un’uscita con gli amici o anche per team building aziendali, i parchi avventura rappresentano una fuga ideale dalla routine quotidiana e una modalità innovativa per godersi il tempo libero in modo attivo e dinamico.

Nel Lazio i parchi avventura sono immersi in contesti suggestivi che vanno dalle colline ai boschi, ed ogni struttura è studiata per garantire massima sicurezza e divertimento, con percorsi di varia difficoltà adatti a tutte le età e livelli di esperienza.

I parchi avventura permettono di sfidare i propri limiti fisici, e al contempo favoriscono la socializzazione e la condivisione all’aria aperta, per un’esperienza davvero ricca e completa.

Nei prossimi paragrafi vedremo i cinque migliori parchi avventura del Lazio, ognuno con le sue peculiarità e attrattive, per offrirvi una guida completa alle vostre prossime avventure nella natura.

Parcoavventura Fregene

Il Parco Avventura Fregene, uno dei più grandi d’Italia, è una meta imperdibile per gli amanti dell’avventura e delle attività all’aria aperta.

Situato in un’area incontaminata del comune Fregene, il parco offre una vasta gamma di attività che spaziano dallo sport al gioco, tutte immerse nella natura. L’ingresso al parco è gratuito, e i visitatori pagano solo per le attività scelte, per un’esperienza accessibile a tutti.

Creato da due giovani imprenditori locali, il parco si distingue per l’attenzione al cliente e per l’offerta di prodotti alimentari sani e genuini provenienti dal territorio.

Con orari che vanno dalle 10:00 al tramonto, il Parco Avventura Fregene è il luogo perfetto per trascorrere una giornata indimenticabile, all’insegna del divertimento e del contatto con la natura. Si trova in Via della Veneziana (non c’è il numero civico), Fregene, Roma

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al sito del parco.

Viviavventura a Grottaferrata

Il parco Viviavventura, situato a Grottaferrata a soli dieci minuti da Roma, è il primo parco avventura dei Castelli Romani. Esteso su un’area di un ettaro e mezzo con circa trenta querce secolari, offre un’esperienza unica tra avventura e relax, adatta a bambini, ragazzi e adulti, inclusi i più esperti, in completa sicurezza.

Vivi Avventura offre una vasta gamma di attrazioni e servizi per garantire il divertimento di tutti i suoi visitatori. I percorsi acrobatici, che variano in difficoltà e sono adatti a tutte le età, permettono a chiunque di cimentarsi in emozionanti avventure tra gli alberi. Questi percorsi sono sempre sotto la supervisione del personale del parco, che fornisce consigli e assistenza per garantire la sicurezza e il divertimento di tutti.

Per chi ama trascorrere del tempo all’aria aperta, il parco dispone di un’ampia area attrezzata con tavoli per pic-nic e barbecue, dove è possibile gustare un pasto in compagnia. Inoltre, per chi preferisce qualcosa di più veloce, c’è un chiosco che offre panini e altri prodotti tipici del territorio, perfetti per una pausa gustosa tra un’avventura e l’altra.

I più piccoli troveranno nel parco uno spazio giochi dedicato, completo di mini percorsi, casette sugli alberi e zip-line. Possono divertirsi sulla rete tarzan, un’area di dieci metri per dieci dove saltare liberamente, o giocare nel campo da beach volley. Per i giovani acrobati, ci sono quattro percorsi di slackline progettati appositamente per loro, offrendo un’opportunità unica di mettere alla prova il loro equilibrio e le loro abilità.

Il parco è inoltre attento all’inclusività, con altalene per disabili e continui miglioramenti delle strutture per renderle sempre più accessibili a chi ha difficoltà motorie.

Il parco è ideale per famiglie, scuole, gruppi scout e aziendali per attività di team building. È possibile organizzare eventi, compleanni e ricorrenze, con la possibilità di prenotare la casa sull’albero o quella sotto per una location unica e suggestiva.

Aperto dal martedì alla domenica, dalle 10:30 alle 20:00, con possibilità di prolungare fino alle 23 su prenotazione. Vivi Avventura combina avventura e relax, offrendo un’esperienza immersa nel verde, perfetta per una giornata indimenticabile.

Il parco trova in Via John Fitzgerald Kennedy 58, Grottaferrata, Roma.

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al sito del parco.

Parcoavventura Woodpark

Situato nel cuore del Parco Naturale dei Monti Aurunci, Woodpark è un parco avventura che si integra perfettamente con la natura circostante.

Con dodici percorsi aerei sviluppati su circa 1200 metri lineari, il parco offre un’esperienza unica a chiunque desideri mettersi alla prova in un contesto naturale ed affascinante. I percorsi, di diversa difficoltà, sono sospesi tra gli alberi e accessibili in completa sicurezza grazie a cavi d’acciaio, pedane sospese in legno, corde e dispositivi di protezione individuali.

Oltre ai percorsi avventura, Woodpark dispone di comode sdraio per il relax, altalene, aree barbecue e sentieri per passeggiate. Il parco è aperto dalle 10:00 alle 19:00, con orari notturni fino alle 23:00 sia in alta che in bassa stagione. Situato a Itri, in provincia di Latina, Woodpark è il luogo ideale per chi cerca un’avventura immersa nella natura.

Il parco si trova ad Itri, Strada Statale 82, Località San Nicola 04020, Latina

Parco Avventura “Squirrel Park”

Lo Squirrels Park, situato sul Monte Terminillo, offre un’ampia gamma di attività avventurose, tra cui ponti tibetani, liane, ponti nepalesi e passerelle di tronchi. Con 40 piattaforme e 47 attività suddivise in sette percorsi di vari livelli di difficoltà, questo parco rappresenta una sfida emozionante per visitatori di tutte le età.

Il parco è aperto tutti i giorni in estate dalle 9:00 alle 19:00, mentre in autunno e primavera l’apertura è su prenotazione. I prezzi variano in base ai percorsi scelti, per un’esperienza flessibile de accessibile a tutti.

Situato a Pian de’ Valli, vicino a Rieti, (in Via dei Licheni, 02100 Pian De’ Valli, Rieti) lo Squirrels Park è un’ottima scelta per chi cerca un’avventura in montagna in totale sicurezza, grazie all’uso di attrezzature DPI e alla supervisione di personale specializzato.

Parco Catone Adventure

Ed eccoli alle prese con passerelle, tronchi volanti e zip line progettati e realizzati appositamente per loro e quindi… Posted by Parco Catone Adventure on Saturday, December 9, 2023

Il Parco Catone Adventure, situato a Monte Porzio Catone, garantisce un’ ottima esperienza nel cuore del Lazio.

Ideale per famiglie, team aziendali, campi estivi e gite scolastiche, il parco promette emozioni e divertimento per tutti. Con sei percorsi diversi e una zip line gigante di 280 metri, il parco assicura adrenalina e sicurezza per visitatori di tutte le età.

Oltre ai percorsi avventura, il parco offre un’area pic-nic, gonfiabili a tema giungla per i più piccoli e una fattoria didattica.

Gli orari variano a seconda della stagione, con aperture estive dal martedì alla domenica dalle 10:30 alle 21:00, e aperture su prenotazione per eventi e scuole.

Situato in Via dell’Osservatorio 15, il Parco Catone Adventure è una destinazione perfetta per chi cerca un mix di avventura e relax a due passi dalla capitale.

